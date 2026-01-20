阿蘇觀光直升機起飛6分鐘 在「中岳第一火山口」斷訊失聯！軌跡圖曝

國際中心／李紹宏報導

日本熊本縣阿蘇山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，最新飛行數據顯示，其失聯關鍵點正位於中岳第一火山口附近。這架羅賓遜R44型直升機在失蹤前，雷達紀錄下最後一段急促的飛行軌跡，隨後訊號於火山口附近完全中斷。目前搜救人員雖已尋獲殘骸，但機上的日籍機師與兩名台籍遊客（41歲男性、36歲女性）仍下落不明。

疑似為失事的阿蘇火山觀光直升機航跡圖。（圖／翻攝自flightradar24官網）

根據日媒《NHK》報導，該航班隸屬於岡山市「匠航空」公司，於當日上午10時52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，展開火山口觀光行程。根據航空追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，直升機在起飛後數分鐘內向西南方爬升，當時飛行高度約1000公尺、時速達150公里。

然而，在10時58分飛抵中岳第一火山口附近時，飛機訊號突然從雷達上消失，國土交通省隨後於11時左右接獲該機發出的遇險訊號（ELT），目前尚在釐清訊號是由衝擊自動觸發或是機師手動開啟。

據了解，執掌該直升機的日籍飛行員擁有超過35年的豐富飛行資歷，在阿蘇地區執行觀光飛行也已有一年經驗，對當地氣候與地形應有一定掌握，不過失事原因仍待調查。

事故發生後，相關單位出動搜救，但隨著入夜後山區視界受阻且氣溫低迷，搜救工作已於下午6時宣告暫停。搜救大隊預計於明日上午7時30分重啟行動，盼能在黃金救援時間內尋獲生還者。

