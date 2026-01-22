阿蘇飄雪又遇濃霧 消防認了救援困難：現場從未有人去過

一架載有2名台灣旅客的觀光直升機在日本熊本縣阿蘇中岳火山口附近墜毀，當地警消趕赴現場展開搜救。共同社／美聯社



日本雄本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上2名台灣人及1名日籍駕駛失聯；熊本警方與阿蘇消防持續搜救，然而當地氣溫一度降至零下4.2℃，現場飄起細雪，且火山口被濃霧包圍，無法出動無人機。若要派出人力搜救，警消也認為成功度不高，因為先前從未有人下去過火山口壁。

事件發生在20日上午，直升機起飛不久就失聯，警消當天傍晚在火山口內部的斜坡發現機體殘骸，已嚴重損毀；隔天上午在現場附近設置指揮中心，由警察、消防及氣象廳組成50人搜救隊伍，大約20人載火山口周邊繞行，調查是否有機會靠近殘骸。

廣告 廣告

然而，現場天候惡劣，山上飄起細雪、濃霧籠罩。阿蘇消防本部中部消防署長矢野和彥指出，原本評估出動無人機搜索，但能見度太差，執行條件非常困難；此外，沒有人下去過火山口，也不知能否安全抵達，搜救任務相當艱鉅。

駐福岡辦事處處長陳銘俊（黑衣）抵達阿蘇火山現場了解狀況。翻攝李逸洋臉書

更多太報報導

阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

下探6℃！16縣市低溫特報 北北基防大雨

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞