阿諾承認隆乳B→D穿衣更有自信！被嘲「假奶有什麼好看」高EQ回：我很喜歡

藝人阿諾（涂珊）近日意外成為話題人物，一段她在球場觀賽、起身熱舞的畫面在抖音流傳後迅速爆紅，短時間內突破百萬瀏覽。畫面中，她身穿短版緊身上衣、戴著眼鏡，舉手歡呼時自然展現曲線，不少網友形容她「又純又慾」，也讓外界注意到她明顯不同以往的身形變化。

面對討論，阿諾並未迴避，反而大方承認自己已完成隆乳手術，胸圍從B升級到D。據《三立新聞網》報導，她坦言一開始完全不知道自己被偷拍，還在海外平台掀起熱議，直到朋友傳影片給她才驚覺「怎麼這麼多人在看」，幽默歡呼：「胸部真的沒有白做了啦。」

阿諾在球場跳舞的影片意外紅到海外。（圖片來源：臉書 阿諾）

事實上，阿諾早在去年就曾公開分享，自己對身材感到沒自信，尤其在懷孕、生產與哺乳後，上胸明顯凹陷、胸型分散，「有時候穿了內衣擠一擠，看起來好像有東西，但洗澡照鏡子還是覺得不好看。」那種每次照鏡子都忍不住嘆氣的心情，讓她反覆思考是否該動手術。

阿諾透露，隆乳這個念頭其實想了超過一年，只希望「形狀好看一點，不是要變多大」，經過多次與醫師諮詢、模擬與假體試穿後，她才真正下定決心。完成手術至今約兩個多月，她恢復狀況良好，也明顯感受到心情與自信的改變，「現在穿貼身衣服，不用再靠很厚的墊子，整個人比較有精神。」

阿諾隆乳後從B罩杯變成D罩杯，穿衣更有自信。（圖片來源：臉書 阿諾）

她在聖誕節當天正式對外公開這個「藏了兩個月的祕密」，在社群分享術後成果照，直言這是送給自己的禮物，更是為了找回產後失去的自信。不過，話題延燒的同時，也出現酸民吐槽「假奶有什麼好看」，對此阿諾正面回應：「我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡。」態度相當大方，多位圈內好友也留言支持「自己心情好最美」，讓她直呼感動。

阿諾也一再強調，這次改變並不是為了取悅誰，而是單純為了自己，「我是為了自己，不是為了男生。」她分享，完成手術後，即使不穿內衣也能撐起衣服線條，過去被調侃「前面跟後面一樣平」的困擾不再，整體比例看起來更自然，也讓她更敢在鏡頭前展現自己，覺得「更有底氣」。

