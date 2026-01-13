阿諾球場辣舞片瘋傳！破百萬觀看登熱搜：又純又慾

阿諾近日因一段在球場熱舞應援的影片意外紅到中國。（圖／翻攝自阿諾IG）





女星阿諾（涂珊）近日因一段在球場觀眾席應援的影片，意外在中國抖音爆紅。只見她身穿緊身上衣隨音樂熱舞，亮眼外型與火辣身材瞬間成為焦點，短時間內累積破百萬觀看，引發網友熱烈討論，事後阿諾也大方坦承，自己日前接受隆乳手術。

影片中，阿諾配戴金絲框眼鏡，身穿黃色緊身短版上衣，露出纖細蠻腰，在球場開心舞動，除了清新甜美的臉蛋，她的身材曲線同樣吸睛，引來不少中國博主誇讚，她即使沒有刻意打扮，仍散發自然魅力，更形容她的氣質「又純又欲」。

阿諾球場熱舞的影片被中國博主誇贊。（圖／翻攝自我是小野抖音）

對於外界關注，阿諾也透過社群平台分享心路歷程，坦言自己原本就不是大胸部，雖然哺乳後胸型並未嚴重變形，但每次照鏡子仍忍不住嘆氣，穿衣服時也總覺得少了點自信。經過一年多的反覆思考，並與醫師多次討論後，才終於下定決心接受隆乳手術。

如今改變帶來正面關注，阿諾也感性表示：「這個改變對我來說是一種喜悅，某個程度上，也是一種勇氣。」不少網友也紛紛留言讚賞，「我其實有發現哈 好美好值得」、「很好的改變，支持妳」。



