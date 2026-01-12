阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶
藝人阿諾（涂珊）曾擔任《食尚玩家》主持人，甜美外型、直率性格收穫不少粉絲，最近她在籃球場邊熱舞的一段影片，在抖音流傳爆紅，一天內就突破百萬瀏覽數，她也在IG大方坦承做了隆乳手術，胸圍從B升級到D，幽默自嘲「胸部真的沒有白做了啦」，健康坦率的態度獲得大批女性留言支持，讚美她非常勇敢。
阿諾抖音爆紅的影片，是她戴著眼鏡坐在觀眾席看籃球賽，看到鏡頭拍攝大方站起來熱舞，身穿緊身上衣露出小蠻腰，加上高舉雙手曲線畢露，自然不做作的模樣被網友記錄下來，在抖音上掀起熱議。阿諾則坦言身材變化是因為完成隆乳手術，分享現在穿比較貼身、性感的衣服時，自信明顯提升，強調這個決定並非為了取悅他人：「我是為了自己，不是為了男生。」
阿諾透露原本約B罩杯，但因胸型較散，懷孕生產加上產後哺乳出現下垂與上胸凹陷問題，讓她每次照鏡子都忍不住嘆氣，感覺上胸很扁、穿衣服少了精神，也曾經被調侃「前面跟後面一樣平」，興起隆乳念頭之後思考將近1年半，期間諮詢多位醫師，術前也進行多次模擬與假體試穿，完成手術已經2個多月，自信與體態都往好的方向改變，也更敢在鏡頭前做自己。
阿諾表示，術後上圍升級成D罩杯，即使不穿內衣，也能撐起衣服線條，身邊朋友見到她都詢問：「妳是不是……長大了？」她也提到並不是想變多大，「只是想形狀好看一點、整個人有朝氣一點」，最近錄影時都被女藝人好友輪流「驗收」，網友對於她大方分享隆乳經驗，幾乎一致好評，稱讚「非常自然」、「自己開心最重要」。
