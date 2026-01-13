阿諾緊身熱舞衝抖音熱搜！性感內衣影片遭挖出 中國博主讚：純欲天花板

娛樂中心／綜合報導

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

41歲女星阿諾近期因一支在球場應援的短影片，意外在中國抖音翻紅。影片中是一段她與藝人黃露瑤到球場看籃球時，身穿亮黃色緊身上衣、搭配緊身牛仔褲，戴著金絲框眼鏡，隨著現場氣氛開心揮舞應援物，畫面被轉分享至抖音後迅速竄紅，短時間內突破百萬觀看，引發中國網友熱烈討論。

阿諾被中國博主形容氣質「又純又欲」。（圖／翻攝自我是小野抖音）

阿諾被中國博主形容氣質「又純又欲」，直言她並非刻意性感，而是自然散發的誘惑力，「光是戴眼鏡就很犯規」、「明明笑得很乖，卻讓人移不開眼」，相關片段甚至被剪輯成多個版本於平台瘋傳，而她去年底升級的內衣影片也意外成話題焦點。

廣告 廣告

阿諾身穿黃色緊身衣熱舞影片曝光，被分享抖音破百萬衝熱搜。（圖／翻攝自IG @qqshanny）

阿諾大方分享自身轉變。她坦言，生完孩子後對身材曾有一段低潮期，特別是上半身線條讓她對鏡子裡的自己感到不夠有精神。經過一年多的考慮，她選擇接受隆乳手術，並強調並非追求誇張尺寸，而是希望比例更好、整體更有自信。影片中她大秀升級後的畫面，只見她身穿黑色內衣，原本的B罩杯成D罩杯一覽無遺，笑稱「我真的長大了」。

阿諾連穿細肩帶都凸顯身材。（圖／翻攝自IG @qqshanny）

阿諾穿性感內衣影片曝光，升級完成後開心撫胸。（組合圖／翻攝自IG @qqshanny）

阿諾已恢復良好，也開始勇敢展現改變，直言這樣她重新找回對身體的認同感。阿諾也強調，這份自信並非為了取悅他人，而是對自己人生階段的負責與肯定。隨抖音爆紅與討論延燒，阿諾意外在兩岸社群掀起話題。

更多三立新聞網報導

蕭亞軒小16歲前男友成二寶爸！黃皓三年「狂飆人生進度」超猛

百萬人氣「球鞋女神」網紅驚爆猝逝！得年僅29歲 欠債被迫跨成人平台

曾紅極一時！甜美女星未婚生子「淪阿公店小姐」晚景淒涼靠撿回收維生

獨家／Energy小巨蛋「16蹲」偷動作？TORO沒跳真實原因 苦撐最後畫面曝

