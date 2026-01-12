阿諾認進廠升級！球場狂晃片「外流中國」暴紅

娛樂中心／綜合報導

41歲女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度。她日前在IG上傳一段在球場熱舞、左右狂晃扭動的性感畫面，其中就有不少台灣網友發現她體態猛進化，更有人好奇她是否偷偷進廠改造。對此，阿諾本人鬆口認了悄悄完成隆乳手術。

阿諾日前在IG上傳一段自己在球場看球的畫面，只見她身穿亮黃色緊身上衣，極短布料因她高舉雙手極限上縮，露出極致蠻腰就連內衣下緣也險些跑出來見客。這段阿諾本人在球場觀賽時，被網友偷拍的影片隨後還被轉貼到中國抖音，引發小粉紅圍觀熱議，影片才短短幾天就衝破百萬瀏覽量。

據《三立新聞網》報導，阿諾對於自己的影片在中國社群衝破百萬流量，覺得相當震驚，同時她也感謝大多數留言都是正面評價，她開心之餘還不忘自嘲「我就想說，胸部真的沒有白做了啦」。而對自己身材一直很沒有自信的她，也坦承自己前陣子做了隆乳手術。她表示這個決定自己思考將近一年半的時間，至於選擇隆乳原因，阿諾坦言，過去穿衣服常被笑「前後一樣平」，且生產之後胸型更是明顯走樣。

阿諾看球狂晃「偷拍片外流中國」暴紅！親認「進廠升級」成果超滿意

阿諾主動坦承，先前動了隆乳手術，體態猛進化。（圖／翻攝「阿諾」臉書）





阿諾表示，手術之後自己變得更自信，且穿衣服也更有線條。她還大方分享自己術後曾邀好姐妹「輪流觸摸驗貨」，當中竟有人目睹成果後的隔天，直接長針眼，讓阿諾哭笑不得。

原文出處：阿諾看球狂晃「偷拍片外流中國」暴紅！親認「進廠升級」成果全公開

