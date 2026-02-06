阿諾認隆乳喊「升級後常被...」 稱「這」旺到太多
娛樂中心／徐詩詠報導
藝人阿諾在2022年與工程師老公結束5年婚姻，恢復單身的她也積極在螢光幕前活動。過往以纖細身材著稱的她，近期因球場熱舞影片引發話題，不少網友猜測阿諾是否有進廠升級。對此，她受訪指出，自己確實有去隆乳，也強調調對現況相當滿意，並大方分享升級後生活情況。
阿諾透露自己近期跑去隆乳。（圖／翻攝阿諾臉書）
阿諾日前接受《聯合報》專訪，提到在決定隆乳後，其實胸部一度呈現明顯腫脹，甚至有出現雙邊「大小」、「高低」不同情況，讓她焦慮頻問醫生：「會一直這麼大嗎？」不過在1個月後，腫脹退去、胸型也越來越自然，讓她盛讚真的很美。
手術後胸部出現大小、高低不一讓她一度相當緊張。（圖／翻攝阿諾臉書）
此外，升級後阿諾友人觀察到她的「回頭率」提高不少，桃花運也旺到不行，她更打趣稱讓自己心動對象：「很多欸！」對於網路酸民，她表示雖然不能直接「拿出來」給大家看，但目前狀態她很開心，惡意攻擊也沒有讓她走心。
阿諾相當滿意現在情況。（圖／翻攝阿諾臉書）
原文出處：阿諾大方認隆乳喊「升級後常被...」 笑稱桃花旺到「動心對象很多」
