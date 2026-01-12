阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊

女星阿諾。（圖／翻攝自qqshanny IG）

女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。

阿諾在去年聖誕節公開自己已完成隆乳手術，術後約兩個月，朋友見到她都驚呼：「欸？妳是不是……長大了？」她坦言，這個決定並非一時衝動，而是經過一年多的深思熟慮。阿諾說：「哺乳後，雖然本來胸部不大，變形也不誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

她也指出，「上胸真的很扁，穿衣服怎麼看都少了一點精神。」為此，她與醫生討論多次，並非追求尺寸增大，而是希望胸型更好看、整體看起來更有朝氣。她表示，許多女性應該能理解這種心情，因此選擇在聖誕節這個特別日子，把這份禮物送給自己。術後獲得朋友一致讚許，大家都覺得她「很勇敢」。她也在聖誕節PO文祝福粉絲：「聖誕快樂，希望大家今年都能收到自己想要的禮物」，並分享手術心路歷程。

阿諾坦率又幽默的態度獲得網友支持，不少人表示，她的勇氣與自信值得敬佩，也鼓勵更多女性勇於追求自我。之後她經常分享自信美照，對於有人酸她「假奶有什麼好看的！？」她則毫不在意，幽默回應：「我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡」，展現率真自信，也讓粉絲看到她勇敢追求自我、享受生活的態度。

