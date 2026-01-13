阿諾貼身「超晃」應援爆紅！被酸假奶高EQ反擊：我很喜歡

（娛樂中心／綜合報導）女星阿諾近日因在球場擔任應援時，身穿貼身短版上衣的畫面被拍下，在抖音等社群平台迅速瘋傳，相關影片短時間內吸引大量點閱，不少網友大讚她的外型變化「又慾又純」，意外掀起話題。

隨著畫面曝光，阿諾過去曾坦承隆乳的往事也再度被翻出討論。對此，她並未迴避，反而以輕鬆態度正面回應外界關注，強調隆乳是自己經過一年多審慎思考後做出的決定，並不後悔，也不覺得需要向任何人解釋。

不過，爆紅同時也伴隨不同聲音，有酸民留言質疑「假奶有什麼好看」。對此，阿諾展現高EQ回擊，直言：「有人說假奶有什麼好看的？我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡。」坦率又自信的回應，反而獲得不少網友支持。

演藝圈好友也紛紛現身留言力挺，藝人米可白直接稱讚「我覺得很美」，歌手符瓊音則暖心表示「自己心情好最美」，不少網友也認為她勇於做自己，態度值得肯定。

事實上，阿諾早在去年聖誕節期間便首度公開承認進行隆乳手術。她曾透露，產後哺乳後胸型雖未嚴重變形，但在穿衣服時常覺得整體線條不夠有精神，影響自信心，才在與醫師多次討論後，決定透過手術調整胸型，讓自己看起來更有朝氣。

目前距離手術已約兩個月，阿諾表示恢復狀況良好，工作與日常生活皆未受到影響，身邊親友也多半給予正面回饋，形容她「很勇敢」。面對外界褒貶不一的眼光，阿諾選擇以平常心看待，強調只要自己喜歡、過得自在，就是最重要的事。

