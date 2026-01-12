阿諾遭嗆「假奶有什麼好看」不忍反擊 閨密米可白5字力挺

女星阿諾在社群平台坦承動了隆乳手術。（圖／翻攝自阿諾IG）





女星阿諾因一段戴眼鏡穿緊身上衣看球的影片，意外在中國大陸爆紅，更被盛讚是「又純又慾」，她也在社群平台坦承動了隆乳手術，不過卻遭酸民狠嗆「假奶有什麼好看的！？」對此，她也正面回應，米可白也以5字為好友發聲。

阿諾在去（2025）年平安夜透露，其實已經隆乳2個月，很多人一看到她也忍不住問，「妳是不是…長大了？」她坦言猶豫了一年才下定決心，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

阿諾表示，因為自己上胸扁，穿衣服怎麼看都少了一點精神，於是跟醫師討論很久，只是希望形狀好看一點、整個人更有朝氣，「很多女生一定懂這種心情吧。朋友們都說我很勇敢。」不過消息曝光後卻遭酸民怒嗆，對此，阿諾直呼「我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡。」就連米可白也留言「我覺得很美」力挺好友。

阿諾遭酸民狠嗆，米可白也回應了。（圖／翻攝自阿諾臉書）

