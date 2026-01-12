阿諾隆乳被酸「假奶有什麼好看」 米可白暖心發聲力挺

阿諾(左)遭酸「假奶有什麼好看的」，米可白(右)發聲力挺好友。（圖／翻攝自 IG@qqshanny、@mimi00419）

女星阿諾（本名涂珊）憑藉率真直爽、毫無包袱的形象深受觀眾喜愛，近年更積極經營自媒體，人氣持續攀升。日前她大方公開自己已完成隆乳手術，並坦言曾遭外界酸言酸語。對此，而好友米可白也第一時間現身力挺，展現深厚姊妹情。

阿諾近日因一段穿著低胸小可愛、現身球場看棒球的影片暴紅，隆乳後的好身材成為焦點，也引來正反兩極評價。對此，她今（12日）透過臉書直球回應外界質疑，霸氣表示：「有人說假奶有什麼好看的！？ 我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡」，態度坦然、自信滿滿。

米可白留言力挺阿諾。（圖／翻攝自阿諾 臉書）

貼文一出，演藝圈好友米可白立刻在留言區發聲力挺，簡單一句：「我覺得很美」，展現十足仗義與溫柔支持，阿諾也暖心回覆：「你最好了，我怎樣你都好」，兩人一來一往互動讓粉絲直呼感情真好。不少網友也紛紛正能量留言：「女為悅己者容，不用在乎那些人，自己開心最重要」、「有沒有處理都很正啊！」、「有人不愛看就別冷言冷語」、「假不假真不真，自己喜歡才重要」。

事實上，阿諾曾分享，隆乳並非一時衝動，而是經過長達一年多的深思熟慮與諮詢才下定決心， 「這個決定我想了一年多。哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。上胸真的很扁，穿衣服怎麼看都少了一點精神。所以我跟醫師討論了超久，因為我不是想變多大，只是想——形狀好看一點、整個人有朝氣一點。很多女生一定懂這種心情吧。朋友們都說我很勇敢。」

