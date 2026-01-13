阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了

娛樂中心／綜合報導

女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。





阿諾（右）和米可白（左）是多年好友。（圖／翻攝「qqshanny」IG）

阿諾近期大方承認隆胸，卻引來酸言酸語，甚至挨批「假奶有什麼好看的」。對此，她隔空反擊，「我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡」。至於被指整型，她也反嗆，「很多人說我臉也改了，我只有做胸部呀，臉頂多有打電音波，拿了眼袋，做了牙齒矯正，ㄟ講一講臉的確也弄了少許」。貼文一出，獲得眾人支持，好友米可白也力挺，「我覺得很美⋯」令阿諾相當感動，「你最好了、我怎樣你都好」。

阿諾反擊酸民，米可白不捨為好友發聲。（圖／翻攝「阿諾」臉書）

阿諾反擊酸民，米可白不捨為好友發聲。（圖／翻攝「qqshanny」Threads）

事實上，阿諾過往都以甜美穿搭示人，近年風格變得火辣，去年耶誕節更是震撼宣布，「偷偷跟你們說～其實我隆乳已經兩個月了，而且很多人一看到我就說：『欸？妳是不是……長大了？』」。她坦言，本身上胸真的扁平，無論嘗試任何穿搭，都看上去少了點精神，雖然哺乳後變形也沒有很誇張，「但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣」。

阿諾去年耶誕節大方承認隆胸。（圖／翻攝「qqshanny」IG）

對此，阿諾深刻思考了1年多後，決定勇敢踏出第一步，而且也明確知道自己的要求，「我跟醫師討論了超久，因為我不是想變多大，只是想—形狀好看一點、整個人有朝氣一點。」她感嘆，許多女生一定懂這種心情，她動刀後也被身邊朋友稱讚很勇敢，「於是我想，就在這個充滿禮物的日子，也來跟你們分享我送給自己的這份禮物」。





