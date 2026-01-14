阿諾「球場狂晃片瘋傳」遭酸假奶 露面親吐真實心聲
女星阿諾（涂珊）自節目《國光幫幫忙》出道，後主持《食尚玩家》知名度大開，常以無包袱、搞笑的自然表現受到喜愛。她近日因坦承隆乳掀起網友熱議，在球場熱舞的影片還被轉發到大陸社群，對此，阿諾拍影片二度吐露心聲，直言：「現在很開心。」
阿諾13日拍影片透露，這幾天因為隆乳的消息曝光，收到外界很多訊息，發現有許多女生對此感興趣，坦言「我覺得隆乳這件事真的就是，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，就現在擁有了覺得很開心」，不僅表示樂意解答大家的疑問，更理性提醒女性網友：「不用害怕，女孩們勇敢起來。喜歡就做，不喜歡也沒關係，不是每個人適合打內內。」
事實上，阿諾去（2025）年聖誕節就大方坦承已經「升級」了2個月，身邊朋友也有發現改變，「這個決定我想了一年多。哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣」，所以經過諮詢後，決定讓自己「形狀好看一點、整個人有朝氣一點」。
而消息公開後，直到近期才掀起熱烈討論，就連先前到球場觀賽，中途被現場攝影機捕捉，且火辣熱舞的畫面都遭到瘋傳。面對網友酸言酸語：「假奶有什麼好看的！？」阿諾則幽默回應：「我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡」，展現率真自信，引來粉絲敬佩她的勇敢。
