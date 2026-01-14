阿諾「進廠維修」遭酸假！拍片吐真實心聲

娛樂中心／李明融報導

女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，擄獲大批粉絲的心。近日她因去看籃球，被導播鏡頭捕捉到在觀眾席大方扭動引發討論，甚至在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，網友紛紛大讚她的好身材。不過儘管阿諾坦承有「進廠維修」仍有酸民開嗆「假X有什麼好看」，意外掀起另一波討論。對此，阿諾13日拍短片分享關於這件事的心情，同時也鼓勵想要變美的女孩勇敢起來。

阿諾「進廠維修」遭酸：假X有什麼好看！拍片吐真實心聲「不在乎天長地久」

阿諾場邊被導播鏡頭捕捉到，好身材掀起討論。（圖／翻攝「qqshanny」IG）阿諾13日在社群平台上傳一段影片，分享自己隆乳的心得，她透露這兩天私訊完全被塞爆，她驚訝表示「我發現好多女生其實都對於長大很有興趣」，不少人紛紛私下向她詢問關於變美的相關問題，阿諾也樂於分享自身經驗，希望能成為女孩在變美路上的參考對象。針對外界對於隆乳的看法，阿諾透露自己的心聲說道「我覺得隆乳這件事真的就是，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，而她現在做手術後擁有了，讓她相當開心。

阿諾大方承認進廠維修，並且鼓勵所有想要變美麗的女孩們。（圖／翻攝「qqshanny」IG）

針對廣大網友的各種回應，阿諾也親切表示「那我發現，反正大家有很多問題啦，那我能回答的我都有先回答」，同時也向粉絲說「你們都不要怕打擾我，我會把問題收集起來之後，我不管是我自己回答你們，或者是我到時候去幫你們問醫師都可以」，影片最後她仍不忘再鼓勵所有想變美的女孩要勇敢「喜歡就做，不喜歡也沒關係」，另外，她也提醒「不是每個人都適合打奶奶」。





