「阿豪，回家啦」港殉職消防員路祭招魂 天空現彩虹

2025年12月2日，在香港宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪舉行路祭，眾多消防員著黑衣參加，有同僚激動落淚。路透社



今天（12/2）是香港大埔「宏福苑」大火罹難者的頭七，在火場殉職的37歲消防員何偉豪今天路祭招魂，除了家人參加，數十名打火兄弟到場，有人喊道「阿豪，回來啦，回家啦」，令聞者落淚，而儀式期間天空一度出現彩虹。

香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，警方今天（12/2）公布死亡人數達156人，在惡火中殉職的37歲消防員何偉豪的路祭招魂，今在「宏福苑」的宏昌閣、宏泰閣2棟大樓附近草叢舉行，警方先後安排家人、同袍祭拜。

香港《明報》報導，草叢處放有數罐啤酒，附近祭壇上有香燭及祭品。儀式中家屬及數十名黑衣同袍逐一到祭壇燒香鞠躬，輕輕放下白花，有人飲泣叫道「阿豪，回來啦！回家！」不少人掩面落淚。

之後還有何偉豪生前服務的沙田消防局同袍致意，他們穿消防制服，列隊立正，先鞠躬再舉手敬禮，默哀近1分鐘，景象令人鼻酸。《明報》指儀式期間天空一度出現一抹彩虹。

何偉豪路祭進行時，2名仍執行執行搜索任務的消防員，穿工作服從大樓走出，他們走到參與路祭的眾人後方，向祭壇方向深深90度鞠躬後，再轉回災場繼續工作。

香港媒體之前報導，何偉豪與女友交往近10年，婚期將近，他殉職後女友在threads發文哀悼：「我的superhero（超級英雄）任務完成返回氪星了，你是我的驕傲。⋯⋯我真的無法接受，我好想好想可以再牽你的手⋯⋯。」同袍則發文「收工了，好好休息兄弟」。

