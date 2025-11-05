阿達捲閃兵風波！主動赴新北地檢說明 經紀人發聲了

台灣演藝圈藝人閃兵風波持續延燒，5日藝人阿達（昌璟翔）下午主動前往新北地檢署到案說明。不過據悉，阿達僅坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但並未「逃兵」。對此，阿達經紀人也做出回應了。

藝人阿達昌璟翔5日下午主動前往新北地檢署到案說明。（圖／翻攝FB 阿達）

針對阿達前往新北地檢署到案說明一事，阿達經紀人回應，「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查。」對於造成大家的關注與困擾相當不好意思，「謝謝所有關心的朋友」。

阿達經紀人回應，目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查。（圖／翻攝FB 阿達）

