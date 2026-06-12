阿部玖肆彩色地瓜球簽約授權前進越南
記者王正平/高雄報導
夜市文化向來是外國觀光客認識台灣的重要窗口，而地瓜球更是許多外國人來到台灣夜市時必嚐的經典街頭小吃之一，來自台灣的特色小吃品牌阿部玖肆彩色地瓜球，近期正式完成越南市場授權簽約，將品牌帶往胡志明市，展開跨國發展新篇章；這不只是阿部玖肆品牌的重要里程碑，也代表台灣地方小吃有機會透過創意升級、品牌經營與國際授權，成為另一個被世界看見的「台灣之光」。
地瓜球過去多以單一色澤呈現，產品雖然親民好吃，但在視覺記憶與品牌辨識上較難形成差異。阿部玖肆彩色地瓜球看見傳統小吃升級的可能，運用巧思結合天然食材，創造出繽紛多彩的地瓜球，讓每一顆地瓜球都呈現豐富色彩，形成獨特的視覺亮點，也讓這項台灣人再熟悉不過的街頭小吃，有了更年輕、更活潑、更具分享性的品牌樣貌。
這份創意，不只是產品外觀上的改變，更是對台灣地方小吃的一次重新詮釋。阿部玖肆將傳統地瓜球從「夜市點心」升級為具有品牌辨識、視覺吸引與國際市場潛力的特色商品，也因此成為吸引海外合作方的重要原因之一。此次阿部玖肆正式簽約授權越南市場，代表品牌從台灣在地市場跨出海外布局的第一步，也象徵台灣地方小吃正在以嶄新的方式被世界看見。
越南近年消費市場快速成長，年輕人口比例高，外食文化活躍，對新鮮、有趣、具話題性的餐飲品牌接受度高；阿部玖肆彩色地瓜球兼具台灣夜市小吃的親切感，以及彩色地瓜球帶來的視覺新鮮感，正好符合年輕消費族群喜歡嘗鮮、拍照與分享的消費習慣。
對海外合作方而言，阿部玖肆吸引人的地方，不只是地瓜球本身好吃，更在於它將台灣地方小吃做出差異化與品牌化。透過天然食材、繽紛色彩與產品創意，讓原本熟悉的地瓜球變得更有記憶點，也更具市場傳播力，同時輸出台灣小吃背後的創意精神與品牌經營模式。
從產品製作、食材選用、色彩呈現，到門市營運與品牌形象，阿部玖肆正嘗試將台灣地方小吃轉化為可被海外市場理解與接受的品牌。這也說明，小品牌的國際化不一定要從大規模資本開始，而可以從一個具有市場亮點的產品、一個清楚的品牌定位，以及一套能落地執行的授權模式開始；只要產品有特色、品牌有記憶點、營運模式能被複製，台灣地方小吃也有機會走向海外市場。
阿部玖肆創辦人李丞然表示，這次正式授權前進越南，對阿部玖肆而言是非常重要的一步，未來將持續以台灣特色小吃為核心，結合天然食材、產品創意與品牌授權模式，推動海外市場發展，期待透過一顆顆繽紛的彩色地瓜球，讓更多國際消費者感受到台灣小吃的美味、溫度與創意，也希望證明台灣地方小吃只要有特色、有創意、有品牌模式，同樣有機會走向國際，成為另一個台灣之光。
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