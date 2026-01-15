阿部瑪利亞創業喊窮「想嫁台灣郎」 揭AKB48老團員心機

阿部瑪利亞出席日本伴手禮快閃活動。（圖／蘇聖倫攝）

30歲日籍女星阿部瑪利亞今（15日）受邀出席日本伴手禮快閃活動，被問新年願望？她表示首要目標就是賺錢，「今年希望帳面能看到代表獲利的『綠色數字』」，直言去年自立門戶成立公司，深感創業路艱辛，更因要處理財報與廠商對接，讓她直呼「每天都很煩躁」，透露因為中文程度與繁瑣行政流程，不得不大量仰賴外包，導致去年收支僅勉強打平。

阿部瑪利亞2010年以AKB48第10期生身份出道，2017年12月1日起自AKB48移籍至AKB48在台子團，提到日前AKB48 東京武道館20周年演唱會，她感觸良多，笑說以前大家身為少女偶像，氣場強且充滿幹勁，現在則多在分享家庭經，「這次大家一起，談家庭、小孩，沒有任何心機了，不在團體裡，沒有比較的感覺，終於可以做自己」。

來台發展8年的阿部瑪利亞，近期在錄製《綜藝玩很大》等節目時，深感台語能力不足，難以掌握吳宗憲等前輩的幽默精髓，現場竟突發奇想表示：「看能不能嫁給台灣男生，這樣就能跟公公婆婆學習台語。」展現紮根台灣的決心。

