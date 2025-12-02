阿部瑪利亞化身元茶師！茶席、和服、落羽松 《歲暮淨心．迎向初新》串聯歲末儀式

隨著2025年接近尾聲，POUYUENJI以「源於自然．蘊自初心」為品牌核心，將於苗栗三義的茶生活園區POUYUENJI HILLS推出年度盛會《歲暮淨心．迎向初新》。這場活動將於12月10日至14日舉行，邀請民眾在歲末之際，透過茶席、和服、落羽松等元素，參與一場身心靈的淨化儀式，迎接全新的自己。

▲ 日本女藝人阿部瑪利亞擔任款待大使，於12月13日化身「一日元茶師」。（圖／品牌提供）

活動亮點之一是「衣儀・致淨之儀」，參加者可穿上優雅的和服，漫步於金紅色的落羽松林間，感受外在姿態的變化如何帶動內在的秩序，留下難忘的倩影。接著，「針供養・謝歲之禮」則從京都習俗中汲取靈感，讓參加者以「針」象徵陪伴一整年的生活器物，進行心靈的淨化與告別，迎向輕盈的新年。

廣告 廣告

在「茶席・醒心之式」中，POUYUENJI的元茶師將引領參加者透過「注水、展葉、啜飲」三步驟，洗滌思緒，讓舊念隨茶香與熱氣散去，搭配世界選茶與和菓子，呈現京都式的細膩儀式感。此外，「京味・饕饈之旅」則帶來京都系料理的五感體驗，讓參加者在苗栗三義也能品味到結合旬食與和風的美味。

活動期間，特邀日本女藝人阿部瑪利亞擔任POUYUENJI HILLS的款待大使，於12月13日化身「一日元茶師」，親自為粉絲沖泡POUYUENJI世界選茶，演繹京都風雅。成功報名限量茶席體驗的參加者，將有機會近距離與阿部瑪利亞互動，並獲得POUYUENJI藏茶禮盒，享受完整的茶席體驗。

為了讓更多人有機會親身體驗京都美學，活動期間與星宇航空合作，提供台北大阪雙人來回機票及POUYUENJI KYOTO的半日遊體驗。參加者只需在園區單筆消費滿$800即可獲得摸彩券，有機會抽中這項大獎。此外，還有機會贏得隱身溪頭的《溪山行館》雙人旅宿、台中米其林一星饗宴的《元紀・台灣菜》四人套餐等豐富獎品。

POUYUENJI HILLS的這場歲末祭典，不僅是一場文化與美學的饗宴，更是一個讓人放下疲憊、迎向新年的心靈旅程。活動採網路預約制，名額有限，請有興趣的朋友盡早報名，與我們一同在這個冬季，於苗栗三義的自然美景中，迎接2026年的到來。

更多eNews報導

颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲

快訊／台中某大學驚傳墜樓！男自行入校墜落 搶救後傷重宣告不治