阿部瑪利亞合體AKB48喊：沒心機了 認想嫁台灣人全為「這原因」

【緯來新聞網】前AKB48成員阿部瑪利亞日前參與了團體成軍20週年的紀念演唱會「AKB48 20th Year Live Tour 2025」。談及重返舞台的心情，她笑說這次聚會與以往截然不同，過去大家年紀小、競爭心強，現在重聚話題全圍繞在「家庭與小孩」，彼此不再需要比較，氛圍變得非常舒適、毫無心機。

阿部瑪利亞如今開公司成了老闆。（圖／記者陳明中攝）

阿部瑪利亞今（15日）出席OMIYAGE+快閃活動，分享，最近在參與《綜藝玩很大》錄影時，阿部瑪利亞因聽不懂吳宗憲與旁人的台語對話，萌生了學習台語的念頭。不過她坦言台語難度極高，甚至開玩笑地提出「速成計畫」，希望能找個優秀的台灣男生嫁了，直接跟公婆學習最快。

廣告 廣告

阿部瑪利亞出席OMIYAGE+快閃活動。（圖／記者陳明中攝）

14歲便出道的阿部瑪利亞，過去生活大小事皆由經紀公司打理，自從獨立創業當老闆後，才發現經營公司困難重重。雖然來台發展已8年，但在應對廠商、審閱合約以及處理健保等行政庶務時，仍常因中文語境感到吃力。儘管後台庶務繁忙，她仍正面認為當老闆能自主選擇合作對象，是一件非常有意義的事。



針對2026年的經營目標，她語氣誠懇地表示「希望不要虧錢」，目前公司僅有一名員工，許多專業問題仍需付費委託外部專家解決，幽默地說希望今年報表能看到代表賺錢的「綠色數字」。



過往春節多回日本度過的她，今年決定留在台灣首度體驗道地的年節文化，並計畫訂購年菜。談到紅包習俗，她笑稱自己未婚且在台親戚少，本以為能省下紅包錢，隨即又大方表示，如果走在路上被小朋友認出來，就會包紅包給對方，但隨即俏皮求饒：「大家還是不要認出我比較好！」

更多緯來新聞網報導

羨慕阿Ken「有周杰倫當好友」 納豆病後戒酒「很難約」

金曲入圍新人宣布開首場個唱 Jocelyn鬆口：真的緊張！