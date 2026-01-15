阿部瑪利亞合體AKB48！突爆「團員心機重」揭私下真面目

阿部瑪利亞笑虧AKB48時期大家心機很重。（圖／記者黃雅琪攝影）





前日本女子偶像團體AKB48成員阿部瑪利亞，來台發展擔任《木曜4超玩》主持人打開知名度，她今（15）日出席「日本伴手禮振興委員會」開幕記者會化身活動大使，談及參加在日本東京舉辦的「AKB48的20週年演唱會」，坦言現在不是競爭關係，相處起來更舒服。

日本國民級女團AKB48成軍20週年，2025年12月在東京武道館舉行20周年紀念演唱會，阿部瑪利亞也出席合體昔日團員；今日她受訪時分享，直呼再次重聚很有趣：「當年大家都是非常年輕、很有氣場的妹妹們，但是這次大家聚在一起，每個人都講家庭和小孩的事，就沒有任何心機了！」

阿部瑪利亞坦言，自己已經不是現任團員，不會有那種被比較的感覺：「這次回去的時候，每個人都『零心機』，終於可以做自己，跟大家相處的感覺覺得很舒服。」



