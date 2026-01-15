阿部瑪利亞回歸AKB48「20週年演唱會」 控團員心機

阿部瑪利亞（右）15日出席活動。（池宗玲攝）

日本女星阿部瑪利亞出席今（15日）出席日本甜點快閃活動開幕記者會，談到上月在東京武道館參與的AKB48的20週年演唱會，笑虧團員們現在0心機，不像過去的充滿幹勁，現在多分享家庭經，「以前大家還是妹妹，氣場很強。現在大家都在講家庭，沒有心機，跟大家相處起來很舒服」，發言十分誠實。

阿部瑪利亞來台發展8年，深覺台語的重要性，尤其有時錄製《綜藝玩很大》或是其他綜藝節目，聽到吳宗憲或是其他年長的長輩使用台語，她都發現自己無法掌握大家想要傳達的精髓，「看能不能嫁給台灣男生，這樣就能跟公公婆婆學習台語」，表達學習台語的決心。

阿部瑪利亞14歲在日本出道，去年（2025年）自入門戶成立公司，她坦言目前仍在學習階段，今年的首要目標就是「賺錢」。她自爆，成立公司非常困難，第一次自己處理財務問題，跟廠商應對，每天心情都很煩躁，「獨立後才發現不只是經營自己還要經營公司，要當藝人還要思考跟廠商應對後續問題」，另外還有申請資料時面對的中文，都讓已經來台8年的她感嘆自己中文不夠好。

回顧去年，阿部瑪利亞認為她把太多心思放在公司，忽略自己的內心狀態，她希望今年可以好好關心自己的狀態，呵護自己的內心。

