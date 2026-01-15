阿部瑪利亞想嫁台灣郎 為跟公婆學台語

日本女星阿部瑪利亞15日出席日本甜點快閃活動，談到上月在東京武道館參與的AKB48 20周年演唱會，笑虧團員們現在零心機，多把重心放在家庭，「以前大家氣場很強，現在都在講家庭，相處起來很舒服」，誠實的發言逗笑現場粉絲。

阿部瑪利亞14歲在日本出道、來台發展8年，去年首次自立門戶成立公司。她昨感嘆成立公司非常困難，第一次自己處理財務問題，跟廠商應對，每天心情都很煩躁；她許下今年的心願就是希望公司能賺錢。

她深知台語的重要性，提及有時錄製《綜藝玩很大》或其它綜藝，聽到吳宗憲跟前輩們使用台語，她無法每次都掌握到大家想要傳達的精髓，「看能不能嫁給台灣男生，這樣就能跟公公婆婆學台語」。回顧去年，她認為把太多心思放在公司，希望今年可以好好關心自己的狀態，呵護自己的內心。