阿部瑪利亞當老闆！曝「只聘1員工」卻賺不到錢真相

阿部瑪利亞出席品牌活動。（圖／記者黃雅琪攝影）





前日本女子偶像團體AKB48成員阿部瑪利亞，2025年宣佈自立門戶，今（15）日出席「日本伴手禮振興委員會」開幕記者會，她坦言當老闆要跟廠商應對、處理財務很困難：「不只經營自己，還要經營公司！」來台8年仍深感中文不夠好，讀合約時有許多艱澀字眼看不懂，上節目也聽不懂台語：「看看有沒有適合的男生，嫁來台灣，可以跟公公婆婆學習！」

阿部瑪利亞表示，很多時候在台上跟大家互動時，腦子一邊也在想公司的事務，休息時間不多，但好處是身為老闆可以自己決定合作的案子：「（2026年期許）不要虧錢！」因為公司目前員工只有1位，有時候需要發包處理其他事務，結果總收支幾乎打平，去年相當於沒賺到錢：「今年想看到綠色的字！」

廣告 廣告

台灣農曆新年將近，阿部瑪利亞說今年會留在台灣過、體驗傳統文化，笑說台灣人過年都跑去日本玩，自己也回去的話沒有意義，而且機票還特別貴；她開玩笑喊道：「我沒有小孩也沒結婚，如果過年期間走在路上，認出我的小朋友我就給他紅包。」



【更多東森娛樂報導】

●香蕉悼念曹西平！昔當面被罵醜八怪嚇壞：風範一直在心中

●邱瓈寬暴瘦現身曹西平靈堂！藍心湄哭紅雙眼揭15年情誼：像家人一樣

●冷戰多年成永別！女星淚崩奔曹西平靈堂：一直把他放在心裡

