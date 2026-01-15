阿部瑪莉亞羞認「想找台灣老公」 向未來公婆喊話

阿部瑪莉亞15日出席甜品活動，去年她開始自立門戶，工作上任何事物都得從頭學起，忙得不可開交。來台灣打拚8年，她中文已經頗為流利，不過台語仍有些不輪轉，笑說看看有沒有機會找個台灣男友，嫁來台灣，就可以跟公公婆婆學習了。

阿部瑪莉亞15日出席甜品活動（圖／小娛樂）

阿部瑪莉亞公司目前僅有一位員工，難免有些手忙腳亂，需要親自審視繁多合約，讓她頓感中文還不夠好，但好處是自己是很多事都能自行決定。去年她重心幾乎都在公司上，許願今年在努力工作之餘，也記得多多照顧自己的心。

特別的是，阿部瑪莉亞今年選擇留在台灣過新年，一方面是想認真體驗台灣文化、自己買年菜，一方面也是因為機票太貴。不過她沒有結婚生小孩，也沒有親戚在台灣，應該沒有需要包紅包的機會，打趣說：「可能路上有認出我的小朋友，我就給他紅包吧！」

