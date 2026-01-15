阿部瑪莉亞重返AKB48演唱會 脫口：大家都0心機了

阿部瑪莉亞15日出席甜品活動，AKB48出身的她，近期返回日本參加AKB48二十週年演唱會，笑說過程十分有趣，脫口：「現在大家都0心機了！」

AKB48出身的阿部瑪莉亞出席甜品活動（圖／小娛樂）

阿部瑪莉亞為AKB48第10期成員，2017年來到台灣的子團TPE48發展，且是第一位正式成員，2019年畢業展開個人活動。此次「AKB48 20th Year Live Tour 2025」最終場演唱會，聚集184位AKB48成員，阿部瑪莉亞也是其中之一。

重溫昔日偶像時光，阿部瑪莉亞表示，想起大家過去都是很年輕的小妹妹，各個氣場十足，「現在大家聚集在一起，都是在聊小孩、家庭，都沒有任何心機了！」可謂語出驚人，直白吐露當年的激烈競爭。