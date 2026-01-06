阿部貞夫新戲竟成「預言日劇」 劇情根本當今日本政壇現狀

【緯來新聞網】由演技派男星阿部貞夫主演的日劇 《極度不妥！》 最新特別篇，這回主角不再回到昭和，而是直接前進未來，沒想到劇情的政治戲碼與現實時間線產生意外重疊，竟然成為「預言日劇」，讓不少觀眾第一時間聯想到當今日本政壇現狀，知名編劇家宮藤官九郎的神來一筆讓許多網友引發網友熱烈討論。

阿部貞夫（左）主演的日劇 《極度不妥！》 最新特別篇。（圖／friDay影音提供）

日劇《極度不妥》在2024年1月播出時，除了入選年度流行語，阿部貞夫再度飾演昭和時代的中學體育老師小川市郎，更讓許多人難忘。這次的新年特別篇隨著時代推進再次踏入未來，也讓網友們再度體會制度、價值觀與世代差異所帶來的衝突與荒謬。劇中描寫由江口德子飾演的東京都議員平純子，在2036年有望成為日本首位女性首相，恰巧與現實中的日本首位女性首相高市早苗的發展相互呼應。



劇組在特別篇中主動處理這層「巧合」，劇情演出平純子於2036年得知「將誕生日本首位女性首相」的關鍵場面時，畫面中刻意加上「本劇於2025年4月拍攝」的解說字幕，清楚標示製作時間點，直接回應觀眾可能產生的聯想。隨後，在描寫女性首相內閣成立、報紙頭版寫下「閣僚半數以上為女性，新時代揭幕」的橋段中，也再次出現相同字幕，形成連續性的設計。如此處理方式，網路上陸續出現「一直強調2025年4月拍攝反而很好笑」、「現實追上戲劇的瞬間太荒謬」、「根本像預言」、「難道編劇穿越了嗎？」等留言，字幕本身甚至成為比劇情更受矚目的存在。

由江口德子飾演的東京都議員平純子。（圖／friDay影音提供）

故事尾聲則再次出現本作熟悉的註解字幕，內容寫道：「本作品包含大量被視為不適切的台詞，但考量本劇描寫不同時代下的語言表現，以及文化與風俗的變遷，因此刻意以2026年當時的表現方式播出。」其中「2026年當時」這一說法，也引起觀眾注意，不少人解讀為是對未來觀眾拋出的玩笑式回應，紛紛留言表示「最後的字幕是在對未來的觀眾說話嗎？」「到了未來，2026年說不定也會變成『不適當的過去』」「一路玩到最後的巧思真的很厲害」「原來最後的字幕是這個意思，發現的人好厲害」等。



除了《極度不妥！特別篇》，福山雅治、大泉洋攜手合作的《「Last Man－全盲搜查官－」 FAKE／TRUTH》、室剛、木南晴夏《我們律師很棘手 特別篇》也都將陸續於friDay影音上架，本週三起還有松山研一《搖擺法庭》、玉木宏《專業保險調查員· 天音蓮》以及全網獨家由松嶋菜菜子主演的《米之女 : 國稅局資料調查課》。

