阿里全面啟動生態折疊戰略 千問App開放AI對話購物測試

大陸阿里巴巴集團旗下AI對話助手千問App於15日宣布全面接入淘寶、支付寶、淘家閃購、飛猪、高德等阿里生態業務，實現點外賣、買東西、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。這代表著阿里在AI對話式助手戰場上正式打出「生態牌」，將數位世界「折疊」進單一應用程式。

千問App於15日宣布全面接入阿里生態業務。 （圖／翻攝《第一財經》）

《第一財經》報導，根據實測，用戶可直接在千問對話頁面說「幫我點一杯咖啡」，在完成淘寶授權並綁定後，千問會自動根據位置資訊推薦收貨地址，並優先推薦瑞幸的美式咖啡，點擊「選它」後即可跳轉支付寶完成付款。當要求更換品牌為Manner時，千問會重新給出拿鐵推薦，甚至能針對「白脫拿鐵」等具體需求提供對應產品及付款頁面。整個閃購頁面的生成時間大多只需約10秒，相較於去年12月首次接入高德時近30秒的耗時，用戶體驗明顯提升。

阿里巴巴集團副總裁、千問C端事業群總裁吳嘉在發布會上表示，未來兩年數位世界60%至70%的常規任務都會交由AI來直接執行和交付，剩餘的創造性任務也會因AI的深度參與大幅提升效率。他透露，除了接入阿里生態，千問未來會接入第三方產品，這件事已在討論中。

目前千問接入阿里系業務仍處於測試階段，是一個漸進過程。以淘寶為例，用戶可透過對話直接獲得「掃地機器人」的購買連結推薦，但仍需點擊連結跳轉到淘寶端付款，而淘寶閃購則已可在千問端內直接完成下單付款。發布會上，淘寶、支付寶、優酷、大麥、菜鳥、阿里健康、1688、盒馬等業務均宣布將接入千問。

阿里在內部成立專門項目組來完成千問對各業務的接入及營運。吳嘉指出，現階段千問生活助理不強調數字目標，關鍵績效指標更聚焦於用戶滿意度。他強調，目前千問生成的外賣推薦等都沒有商業化因素，基本是在價格最優、送達時間等用戶體驗角度綜合考量，未來在用戶授權情況下，也可能代入用戶在各個應用的個人偏好進行推薦，但離商業化還非常遙遠。

在技術層面，千問推出一套主要基於MCP和A2A協議的全新通用代理人體系。吳嘉表示，千問採用的不是單一標準，會在內部業務協同及尊重用戶隱私、安全的情況下完成接入，也會謹慎使用GUI，因為可能涉及用戶隱私和對其他業務入侵的問題。

