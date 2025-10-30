阿里山上的咖啡莊園呼籲品種多元化 產量、品牌化及觀光也須提升

青葉咖啡莊園園主、嘉義縣咖啡產業發展協會理事長葉世遠，提出咖啡產業目前面臨的四大問題。（圖片來源：台灣咖啡產業策略聯盟）

採訪・撰文＝余麗姿

青葉咖啡莊園園主、今年接任嘉義縣咖啡產業發展協會理事長葉世遠，從製茶師轉變成阿里山咖啡的「水洗一哥」，拿下「2025阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆媒合會」水洗組特等奬，2025臺灣卓越盃以排名第五高價，由美國知名的藍瓶咖啡標下生豆。

美國藍瓶咖啡二度採購 葉世遠盤點台灣咖啡四大關鍵

葉世遠表示，卓越盃（Cup of Excellence，簡稱 COE）是一個非常重要的國際競標，打開台灣咖啡知名度，讓國際買家看見台灣，知道台灣咖啡種得好，願意來採購，當未來產量增加的時候 咖啡的通路才不會有問題。美國藍瓶咖啡就曾向青葉咖啡採購過兩次，日本買家更直接來台灣的莊園參觀。

青葉咖啡莊園坐落海拔1,100公尺阿里山瑞里風景區，也是台灣高山茶發源地。（圖片來源：臺灣咖啡產業策略聯盟提供）

八八風災重創家園，重建家園的過程中，葉世遠開始接觸咖啡，12年前開始種咖啡，原本也種茶的他，5、6年前以種咖啡為主。目前契作面積5公頃，一年生豆產量4、5公噸。

台灣咖啡品質好，與茶產業有關。葉世遠說，「病蟲害防治、後端的感官評鑑，這兩項都是其他國家咖啡農比較沒有的。」受到以前茶葉的田間管理影響，咖啡農會把咖啡照顧得很精緻，另外台灣咖啡農會喝咖啡，才會後製出風味。

葉世遠說，精品咖啡站穩國際市場，有四大面向須提升。首先，業界很需要COE平台，國外看見台灣咖啡，來台觀光時把阿里山咖啡當伴手禮。第二品牌化，建立咖啡莊園，產品可以溯源。第三，產量提升，台灣土地小，小莊園較多，缺少中型規模以上的莊園，生豆量一年至少要有1公噸以上，如果產量太少，一直往外推廣時，當有訂單來時也無法承接。

最後是品種多元化，咖啡品質將可以提升。目前種植最多品種是SL34，可說是基本款，生豆價格每公斤1,300至2,000元左右，以及不少農民種植藝伎。葉世遠說，台灣咖啡走上國際，需要有自己品種，他自己正在種植在台灣發現新品種「索恩娜」（So'ngna）。

野牡丹咖啡莊園連三年打進前十 黃保錫從比賽中看見成長

阿里山鄉樂野村「野牡丹咖啡莊園」主理人黃保錫，是PCA、COE的常勝軍。除了2021首屆PCA沒有參加，之後每屆賽事都有參加，連三年COE都名列拍賣標金前十大的莊園。

黃保錫以前在阿里山種烏龍茶，7年前重心轉種咖啡，目前面積5公頃大約5500棵，茶葉僅有1、2公頃。咖啡品種有SL34、藝伎跟紫葉，一年漿果大概是7噸，生豆量1公噸。

黃保錫說，這五年國際競標，對咖啡產業有很大改變。自從有了PCA跟COE比賽，每個地方、縣市都會把自己最強的咖啡拿出來比，看看有沒有一年比一年進步，而且每年評分下來後，可以感受今年的後製是否成功，是咖啡種植很重要的參考依據。

黃保錫從國際競標追求分數成長、品質提升。（圖片來源：臺灣咖啡產業策略聯盟提供）

「我沒有看均價，而是看分數，一年比一年高分，大概都有增加0.8分到1分。」在COE競賽打開知名度，莊園的收入也跟著增加，黃保錫希望政府能支持國際競標，讓台灣高品質的咖啡豆可以行銷國際市場。

在產業輔導方面，黃保錫指出，台灣咖啡品質參差不齊，不少農民盲目追求藝伎品種，賣種苗的人說「這是藝伎」，就信以為真，買回來種植，後來才發現豆型、口感不是純的藝伎。目前國內咖啡品種很少，希望政府可以引進不同品種，甚至是特殊品種，協助產業發展。

香香久溢咖啡莊園：從阿里山到中東 精品咖啡的友誼連結

2025臺灣COE比賽排名第十的「香香久溢咖啡莊園」以批次總金額5,506美元，由沙烏地阿拉伯ORO ROASTERS標下。身兼主理人與烘焙師的吳昭昀表示，這是首次賣到中東國家，近年來由於舉辦臺灣卓越盃，台灣咖啡豆國際市場一直慢慢在擴大。

吳昭昀指出，國內咖啡競賽或媒合會，對象是國內買家，COE則不同，競標平台是全世界。與其他國家產區相比，台灣面積小，很難比產量，必須走高品質精緻化，COE競標可以幫助台灣精品咖啡發展，行銷到全球，對於政府不補助經費支持賽事，她感到非常可惜。

奧地利的買家參觀訪問香香久溢咖啡莊園，主理人與烘焙師的吳昭昀（右5）珍惜跨國咖啡情誼。（圖片來源：吳昭昀提供）

吳昭昀說，臺灣COE不只是賣豆子到國外的平台，過去競標的國外買家例如日本沖繩、石垣島的咖啡店家，都有來台灣參觀香香久溢咖啡莊園，持續訂購豆子，雙方保持互動。「這才是我們要的效益，因為COE帶起的連結，能讓其他國家更加認識台灣產區，讓世界看見台灣。」

除了國際競標，吳昭昀說，國外的產區，不少莊園是百年企業，台灣最多就到第二代，還有很多地方需要成長，尤其是許多咖啡農對品種的認知與概念缺乏，不清楚自己種下去的品種為何。而田間管理亦是非常重要的一環，對於咖啡風味有絕對的影響。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

