阿里山來吉部落結合國產材及山豬意象 文創3新品

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）林保署嘉義分署今天於來吉部落舉辦木製所創生計畫「塔山下補木工藝日」3項新品發表會；結合國產材運用與鄒族文化意象的全新木創商品，展現部落木工產業深耕成果與文創實力。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，此次發表的3項新品包括「好搭啦山豬開瓶器」、「來吉好好吃餐具組」及「來吉山豬勾勾好」，皆以來吉部落重要象徵「山豬」為意象設計，選用具產地證明國產材製作，兼顧實用性、美感與文化內涵，並融入永續設計理念。

廣告 廣告

林保署嘉義分署長李定忠表示，嘉義分署「補木－來吉木製所創生計畫」自民國110年起推動，以「塔山下藝術部落」為發展基礎，逐步協助部落培育木工專業人才、建構木作產業能量，迄今已輔導11名族人取得家具木工相關證照，並開發多項具部落文化特色的國產材木製商品。

李定忠說，近年計畫進一步聚焦於產品設計優化與量產機制建立，同時推動品牌形塑與行銷推廣，並強化部落木工坊生產場域與設備，全面提升在地木工產業的專業度與競爭力。

李定忠指出，此次新品發表會以體驗式活動辦理，邀請貴賓至來吉社區發展協會暨山豬工作坊，透過部落導覽、新品介紹、木工場域參訪及DIY體驗等活動，深入認識「補木（Pnguu）」品牌精神與來吉部落深厚的木作文化底蘊。

李定忠強調，透過「補木」品牌持續推動，串聯國產材利用、專業技術培力與部落文化傳承，不僅促進在地就業與人才回流，也為山村產業注入新發展動能。（編輯：陳仁華）1150119