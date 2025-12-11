阿里山來吉部落餐廳 感受山林間的異國溫暖與在地風情

步入哈娜廚房，首先映入眼簾的是其獨特的木造建築。整個空間設計採半戶外開放式風格，讓微風輕柔穿梭，也讓用餐的客人能全然沐浴在周遭的自然景觀之中。

在哈娜廚房的入口處，這裡被規劃為一個小型展售區，販售著當季新鮮的部落農特產品，以及各式各樣令人垂涎的手作烘焙麵包，也整齊地擺放在架上，即使您沒有計劃在此用餐，也完全可以單獨前來，在這美好的角落裡，悠閒地挑選心儀的麵包或在地特產，將這份來自山林的禮物帶回家。

哈娜廚房的披薩，其獨特之處在於麵團經過嚴謹的緩慢發酵，烘烤後能呈現出薄脆卻又不失嚼勁的完美餅皮。而抹醬選用店家獨家自製的天然番茄醬，那股自然帶來的微酸，恰好平衡了餡料的濃郁。這次品嚐的「臘肉披薩」，匯集了自製番茄醬、煙燻臘肉、糯米椒、杏鮑菇與起司，店家會並切分為八份，方便分享。

臘肉披薩的醬料，嚐得到番茄最原始的酸甜，沒有過多的人工調味，給人一種天然的安心感。而那薄脆的餅皮，外圈口感酥香，底部則保有麵糰應有的筋性與嚼感，這兩重口感的對比，使每一口都充滿層次。餡料方面，切得薄片的杏鮑菇，咬下時帶著Q脆與多汁的口感；薄片的臘肉，鹹香入味，油脂的香氣與起司的奶香完美融合。

「紅蘿蔔鳳梨蛋糕」蛋糕體外層塗抹了一層帶有微鹹風味的奶油，這層奶油不僅為蛋糕增添了豐富的濕潤度，也提升了整體的層次感。

除了正餐和甜點，入口處販售的烘焙麵包更是哈娜廚房的一大亮點。這次外帶了「肉桂捲」，回家後稍微加熱，肉桂香氣更加濃郁，而麵包體口感蓬鬆，肉桂餡料給得也不少，從底部到頂部以及麵包裡面都均勻分佈。

哈娜廚房

嘉義縣阿里山鄉四鄰87-3號





