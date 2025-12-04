阿里山元旦日出吸人潮 林鐵推觀日列車 (圖)

國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手彰化縣旅遊產業協會，於本周末12月6號至7號在「戶羽機關車園區」舉辦「2025扇形車庫鐵道嘉年華暨第二屆彰化旅遊美食大賞」，搭配市集、美食與鐵道文化活動，邀請民眾在普發現金後，安排最划算的鐵道輕旅行。參山處表示，本次重新開放的扇形車庫以「低干預、美學導入、永續旅遊」為核心，園區導入耐候鋼作為主要視覺素材，橘紅色鏽蝕質感與百年機務庫的歷史層次完美呼應。新設計以步行動線與低碳環境整合，讓遊客能更沉浸地欣賞扇庫結構、蒸汽火車軌跡與車庫機能。活動期間，特別力邀社頭福井食堂的鎮店之寶「糖鐵135號巡道列車」也將限時現身，藍色車廂與耐候鋼地景形成極具張力的視覺對比，成為攝影愛好者本週末必衝的打卡亮點。彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲指出，「第二屆彰化旅遊美食大賞」匯聚超過30家在地人氣品牌，包括團購名店「麥仕佳」、文青系甜點「DeerHer甜點廚坊」、排隊人氣「蓁古早味蛋糕」、伴手禮人氣店「鹿水谷堂

台灣好新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話