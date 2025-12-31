阿里山元旦追曙光勝算大！達人揭2大觀日點：還有機會眺望玉山雪景

阿里山眺望玉山雪景的照片。 圖：取自漫步在雲端的阿里山

[Newtalk新聞] 今天就是2025年的最後一天，不少人準備迎接今年第一道曙光。對此，阿里山達人黃源明表示，以目前的最新的氣象預報資料顯示，2026年的元旦阿里山祝山觀日平台和高岳觀景台，有非常高的機率看到日出，還有機會眺望玉山積雪的畫面。

黃源明在臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」指出，以目前的最新的氣象預報資料顯示，2026年的元旦日出機率非常高，清晨六點的降雨機率為0，最低溫為7度，體感溫度為5度，且還有機會眺望玉山積雪的畫面。

今年阿里山一樣有辦迎曙光的活動──日出印象音樂會，在祝山觀日平台的停機坪登場，活動時間5時30分～7時30分，活動會場採人數總量管控(2500人)，1月1日凌晨4時開放入場。

但如果不想人擠人，除了祝山觀日平台可以迎曙光外，黃源明還推薦跨年日出的另一個景點為對高岳觀景台，從沼平出發約30分鐘就可到達，也不會有人潮過度聚集的困擾。

