阿里山公路楓情萬種 自來水廠蓄水池楓香獨領風騷
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山公路沿線及公田支線目前最美的金黃系列組合，包括自來水廠蓄水池的楓香、芙谷峨橋附近的王爺葵、公田道路上的黃金楓，各有其風情，路過可以順道目視觀賞。
「阿里山達人」黃源明指出，阿里山公路沿線賞楓點以90.8K最推薦，這裡是青楓和三角楓的交會處，青楓還有部分在樹梢，三角楓則呈現黃綠紅的三原色，預估下週起，三角楓的色彩會更加豐富。台灣紅榨楓也有部分開始變色，但數量不多，12月上旬起的「楓紅層層」效果才會比較明顯。
除了90.8K外，阿里山往自忠路段的楓紅還是以94K自來水廠蓄水池的楓香最美，每年這裡的楓香都是維持最久，目前呈現黃轉紅的階段，預估12月起，轉紅的楓香會更美。
黃源明表示，外來種的王爺葵，多年來已在阿里山公路及新中橫公路等山區路段馴化，鮮豔的族群在11月上旬就陸續盛開，金黃色的花朵經常讓路過的遊客誤認為向日葵，特別是在豔陽高照的好天氣，沿路盛開的花況，讓人留下驚豔的深刻印象。花況較密集的路段在台18線芙谷峨橋前69.9K前後，這裡有停車空間，但是要注意來往的車輛。
黃源明說，阿里山公路支線公田130鄉道彌陀禪寺下方有片種植多年的黃金楓，今年的變色情況令人驚豔，目前樹型還不大，未來的後勢看好。因為進行整地中，為安全考量，建議在路邊看看用長鏡頭拍照就很美了。
更多自由時報報導
獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁
警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」
蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了
齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務
其他人也在看
國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看
近年國旅人氣越來越差，許多民眾寧可出國旅遊，也不願把時間和金錢留在國內旅遊消費。交通部觀光署為加強民眾多多國旅，明年將推動「平日國旅優惠方案」，共有5項方案，總預算預估超過新台幣20億元。鏡報 ・ 1 天前
5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光
因應中國祭出「禁日令」，總統賴清德交辦「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉被外界質疑對國旅業者不利。行政院長卓榮泰25日就預告，交通部將祭出多項國旅優惠，預計明年3月開始執行。對此，《三立新聞網》特地整理了5大國旅優惠方案，提供給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 天前
機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機
[NOWnews今日新聞]桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮森林溫泉度假新體驗 飯店首賣優惠雙人一泊三食8888元起
花蓮觀光再添新亮點，天成飯店集團看好花蓮地區的觀光潛力與永續旅遊商機，攜手農業部林業及自然保育署，共同打造全新精品飯店品牌－天成逸旅 蝴蝶谷，新飯店結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主推全台罕見的森林溫泉度假新體驗。歡慶試營運，品牌推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜，即日起至2026年2月13日止開放預訂。中時新聞網 ・ 1 天前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 16 小時前
搶進普發一萬商機 東勢林場推出CP超高雙人住宿套票
普發一萬元之後，許多民眾規劃用作旅遊經費，東勢林場配合普發一萬熱潮推出超值旅遊優惠—「普發一萬・9999套票」限時開賣！用不到一萬元的價格，即可入住森林渡假會館兩天一夜，享受雙人住宿加上一泊二食，絕對是旅客旅遊首選。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，普發一萬我們希望旅客能把這筆錢用在真正能放鬆、能留下回憶的地方。原價超過1萬五千元的住宿，這次以9999 套票內容包含3間森林渡假會館標準房一泊二食，不只是價格漂亮CP值更高，更是一趟能充電的森林之旅，讓旅客從踏入園區那刻起，就能享受專屬於森林的療癒感。即日起至 114 年 12 月 31 日開放購買；票券使用期間自 115 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止平日使用，讓旅客避開擁擠人潮、盡情享受靜謐山林。東勢林場位於台中近郊，一直以來便以豐富生態資源、森林浴步道、體能訓練場以及濯足園受到遊客喜愛。場內四季風景皆具特色，春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅，皆是旅客前來放鬆的好時節。本次推出的 9999 套票，將住宿體驗整合成更高 CP 值的選擇，搭配普發一萬元政策，可讓旅客以最低預算享受真正具質感的森林旅程，歡迎民眾把握此次限時優惠，於平日安排一台灣好新聞 ・ 1 天前
出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程
年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。聯合新聞網 ・ 1 天前
國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠
[NOWnews今日新聞]擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDreamCruises（麗星郵輪2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
嘉義特色登山步道 盡享自然風光
記者李佩玲／專題報導 倚山面海的嘉義縣，擁有多條特色登山健行步道，如入選臺灣觀光100亮點的「二延平步道」、有親民版抹茶山之稱的「二尖山步道」、具有百年歷史的青年日報 ・ 12 小時前
為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假
登機口輪椅服務混入詐欺者？如今在機場和登機口，常能看到這樣的景象：十幾甚至幾十輛輪椅一字排開，讓人慨嘆，一架飛機竟有如此...世界日報World Journal ・ 22 小時前
〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花…中華日報 ・ 1 天前
高雄大樹姑山倉庫變身 鳳荔趣遊館自行車驛站啟用
自行車旅遊日漸興盛，高雄市大樹區農會將姑山倉庫打造成鳳荔趣遊館自行車驛站，今（28）日舉辦啟用典禮，總幹事歐幸娟表示，鳳荔趣遊館是由中央、地方政府與農會攜手共同催生，不僅提供自行車族整補，也設置親子童趣館，同時展售全國多數農會產品及餐點，呈現農業轉型與休閒觀光成果。自由時報 ・ 1 天前
阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。中央社 ・ 1 天前
台鐵平溪線停駛至明年1月 今試辦開放3站鐵道放天燈
平溪是全台唯一合法施放天燈的地區，台鐵平溪線日前邊坡滑動與地基流失，全線預計停駛至民國115年初。台鐵29日啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，特定時間開放十分、平溪及菁桐3站，讓民眾在鐵道放天燈。國民黨立委廖先翔說，這次試辦活動不僅是解決短期觀光需求，更是推動《鐵路法》修法的先行指標。中時新聞網 ・ 23 小時前
台鐵平溪線搶修期間「解禁天燈放飛」 業者盼早日修法
平溪天燈終於合法了！台鐵宣布在平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區合法施放天燈活動，時間從11月29日至明年1月4日的每週六、日及元旦假期，早上8點至晚上8點。此舉不僅受到當地業者歡迎，更有望透過修法及配套措施，解決長期處於法律灰色地帶的平溪天燈文化，進一步推動觀光發展。然而，也有業者抱怨火車停駛後接駁車班次太少，恐影響生意，期盼台鐵能改善！TVBS新聞網 ・ 21 小時前