阿里山列車塗裝大井川鐵道 23日起行駛

許多人到日本九州遊玩必定會造訪熊本，熊本向來以濃厚歷史氣息與活力滿滿的城市魅力著稱，這次就帶大家走進熊本市區，一次蒐集最經典、最不能錯過的打卡亮點！從象徵熊本精神的「熊本城」出發，裡頭就有接地氣的櫻之馬場城彩苑，打卡和風美景、品嚐必吃的馬肉壽司、天草海鮮等道地美味。再安排到能近距離見到超人氣吉祥物的熊本熊廣場，親眼感受「くまモン」的魅力；想沉浸在日常感的城市風景裡，還能走訪暖心的咖啡店、選物店與老字號壽喜燒店。無論是美食、散策還是可愛IP元素，熊本市區都能一次滿足，是既經典又入門等級的景點推薦，趕快筆記起來！

