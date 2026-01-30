阿里山區黑熊26天9度入侵 部落設誘捕籠 疑落網!

南部中心／鄭榮文、鄧山田 高雄報導

一隻長期滋擾阿里山區的黑熊，疑似落網了！牠被發現在里佳村中掉入陷阱，林保署人員懷疑這隻黑熊，曾入侵民宅廚房、跑到工寮翻冰箱，啃食蜂箱，讓當地短短不到一個月，就有九次通報。雖然不確定是否就是這隻，但有熊被逮，還是讓周遭居民，暫時鬆了一口氣。

阿里山區「黑熊26天9度入侵」 部落設誘捕籠 疑落網！

黑熊掉入村民的陷阱，林保署懷疑這隻黑熊，疑似就是在阿里山區為非作歹的"通緝熊"。

一隻黑熊，腳被陷阱困住，不斷掙扎，牠被發現在里佳村中掉入陷阱，林保署人員前往，懷疑這隻黑熊，疑似就是在阿里山區為非作歹的"通緝熊"。嘉義縣議員武清山：「楊先生他那天去餵雞，結果他剛下車，就聽到那邊有掙扎的聲音，結果他一看原來是那隻黑熊，就在他家旁邊大概10公尺的地方。」阿里山鄉一處民宅廚房，日前監視器拍下，有隻黑熊，攀在桌上找食物，嚇得民眾趕緊通報。另外也有民眾發現，廢棄工寮的冰箱，也被黑熊翻過跟推倒，奶粉罐被摔破，更有蜂農發現黑熊跑來啃食蜂箱，短短不到一個月，就有九次通報，讓當地人心惶惶，幸好終於抓到一隻黑熊。

在阿里山區為非作歹的黑熊，疑似落網，讓居民暫時鬆口氣。（圖／嘉義縣議員武清山）

嘉義縣議員武清山：「由於這次可以捕獲到這隻黑熊，就很多鄉親這幾天，都非常的恐慌，因為剛開始是入侵到工寮，後來就直接進到民宅裡面，真的是威脅到我們，鄉親的生命財產安全，所以這次的捕獲，也讓鄉親都鬆了一口氣。」雖然不能保證黑熊，就是為非作歹的那一隻，但能逮到一隻，也讓周遭居民暫時鬆口氣。而針對這隻黑熊，林保署進行個體檢查後，屆時將野放至更偏遠的地方，確保聚落人員安全。

