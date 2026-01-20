▲阿里山國家風景區管理處龔峰祥接任處長，推動阿里山創新與永續發展。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）於1月16日順利完成處長交接及布達典禮。原處長黃怡平榮任交通部觀光署景區發展組組長，新任處長則由交通部觀光署東海岸國家風景區管理處副處長龔峰祥陞任，正式接掌阿里山管理處。

龔峰祥處長曾任阿里山管理處技正兼管理站主任，對阿里山風景區業務與地方特性相當熟稔，並歷練東海岸國家風景區管理處副處長，具備山林型與海岸型風景區之建設、管理與行銷實務經驗。未來將結合自身深厚歷練與跨域視野，持續推動阿里山觀光創新發展，提升整體旅遊品質，讓阿里山成為國內外旅客心中不可錯過的旅遊目的地。

龔處長表示，阿里山位於北回歸線上的山林地帶，從山麓延伸至高山之巔，不僅擁有壯麗多變的自然景觀，更蘊含豐富的人文底蘊、產業發展與生活記憶，長年被譽為「全球最值得造訪的景點之一」。面對旅遊型態轉變與永續發展的挑戰，未來將攜手地方政府、產業夥伴與社區，共同為阿里山打造更具深度與溫度的旅遊體驗。

在發展策略上，阿里山管理處將以「北回之巔旗艦計畫」為核心，規劃「觸日之丘」、「日曜脈動」及「奮起山城」三大發展主軸，串聯高山地景、北回歸線意象、鄒族文化及奮起湖鐵道歷史，透過空間優化與體驗設計，全面提升遊客服務品質，讓旅人能更貼近阿里山的自然樣貌與故事內涵。

同時，因應智慧景區與永續旅遊趨勢，阿里山管理處也將持續深化永續旅遊推廣、體驗場域營造及智慧旅遊應用，並結合在地咖啡與高山茶產業、生態旅遊、原住民族文化、鐵道特色及浪漫旅遊元素，發展多元主題式行程，透過產業合作與整合行銷，強化阿里山整體觀光品牌形象。

阿里山不僅是賞景勝地，更是一趟能放慢腳步、感受山林與人情溫度的旅程。阿里山管理處誠摯邀請國內外旅客走進山林，在一杯高山茶與一口在地咖啡的陪伴下，細細品味阿里山的自然風景、文化底蘊與永續價值。