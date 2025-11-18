阿里山園區接駁服務 招商

農業部林業及自然保育署嘉義分署於十一月三日起公告徵求民間參與「阿里山國家森林遊樂區遊園導覽服務營運移轉案」，受理以單一依我國公司法成立之公司參加申請，並允許出具「協力廠商合作意願書」方式參與該計畫之申請，計畫可含相關附屬事業，委託營運為期八年，嘉義分署歡迎有意願廠商於今年十二月二十三日前踴躍投標。透過該促參案讓園區提供遊客旅遊彈性，選擇搭乘接駁服務，加上遊園導覽服務，成為遊客進入阿里山國家森林遊樂區遊玩的最佳選擇之一。

阿里山國家森林遊樂區全面採用電動中型巴士作為遊園導覽車種，減少碳排放量，創造低碳、環保、綠能的阿里山，為電動遊園車之成功先例，站點亦從原先大型停車場旁的候車總站、旅客服務中心站、香林站、沼平站、對高岳站、祝山站等站，新增水山療癒步道站及縣定古蹟阿里山貴賓館站點，站點包含園區內各知名遊憩地點，提供彈性多元遊程，創造網紅拍照打卡的遊程體驗。

林業保育署嘉義分署歡迎廠商踴躍投標，詳細資訊公開於財政部「促進民間參與公共建設資訊網」，或可至嘉義分署官網查詢。