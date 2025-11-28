阿里山小火車 Cheers 林鐵通車週年慶轉型多元系列活動
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】 阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，即將113歲了。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處) 每年12月定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今(114)年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，邀請民眾共同參與慶祝阿里山林鐵生日。
搭乘阿里山小火車 收藏12月節慶限定款車票，12月是充滿節日慶祝氣氛的月份，各地洋溢著聖誕與跨年的歡樂氣息，阿里山小火車也準備歡慶通車113週年。以往林鐵及文資處舉辦通車慶祝活動多是結合當年業務亮點的單日型活動，今年首度轉型推出多元系列活動，增加節慶氛圍。
從12月1日起至林鐵及文資處各車站購票(神木站及祝山站除外)，搭乘阿里山小火車，即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，4款票面各為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，邀請民眾搭乘阿里山小火車收藏4款車票試手氣，幸運的旅客將可獲得限量版隱藏款車票。
12月20、21日林鐵時光市集 小朋友聽故事 大朋友逛市集，林鐵及文資處於12月20、21日下午1:00至晚上8:00，「林鐵時光市集」限定兩日在阿里山林業村「森林之歌」登場，以鐵路為主題，邀集約30個鐵路沿線優質商家及林業及自然保育署嘉義分署設攤，提供山村部落美食、手作選品和體驗等。森林之歌入口處設置了今年甫發表的高階款列車「森里號」模型供民眾搶先拍照打卡。除了市集，12月20日下午更邀請「FUN星球鈴鐺姐姐」說故事，市集期間還能巧遇阿里山小火車「鐵鹿站長」人偶巡場喔!
為響應「320+1嘉義市城市博覽會」活動，12月21日將行駛「蒸汽火車」檜來嘉驛列車，北門站發車時間為11:00、13:00、14:00；嘉義站發車時間為11:30、13:30、14:30，蒸汽老爺爺現身慶祝阿里山林鐵生日，不要錯過難得機會，歡迎大家一起上車囉。
「阿里山小火車 Cheers」 列車遊程限定大地餐席
「阿里山小火車 Cheers」活動怎麼可以少了列車遊程？林鐵及文資處特別於聖誕假期期間推出兩個列車遊程。
12月24-26日三天兩夜「職人體驗列車」，好評加開！邀請大、小朋友體驗入職林鐵員工，幫小火車洗澡、體驗司機員日常、動手抽換枕木、搭乘檜木專開列車、二萬平品嘗大地餐席、觀賞蒸汽火車31號動態展演。
12月25-26日兩天一夜「微醺雲端列車」，嶄新遊程首度亮相！將安排遊客搭乘檜木專開列車，於二萬平坐觀塔山山景、享用大地餐席，搭配限定酒款，體驗雲端上微醺的列車，隔日散步阿里山療癒步道，來場森林芬多精洗禮，再觀賞蒸汽火車31號動態展演。
林鐵及文資處王昭堡處長表示，林鐵本線(嘉義-阿里山)自98年莫拉克颱風造成421處災害以來，歷經多年努力終於113年7月全線通車。期以林鐵為軸線活絡地方經濟並且再度嶄新定義沿線山村部落居民對林鐵的生活記憶，遂規劃自今年起將「林鐵通車慶祝活動」轉型以活絡地方經濟的「阿里山小火車 Cheers！」節慶方式，結合地方創生、食農體驗與森林旅遊，呈現阿里山的多元魅力。透過主題列車、大地餐席遊程讓旅客走進山村部落，慢活、慢旅、慢食，與沿線社區及部落夥伴集結共好，增進永續山村經濟的目標。創造在地居民及遊客對林鐵的新記憶，與在地結合推動區域軸線文化觀光，為這條鐵路和這座山林增添新時代活力，吸引旅客前來林鐵各山村部落深度體驗。
圖：阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，即將113歲了。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處) 每年12月定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今(114)年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，歡迎民眾参加。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
香港宏福苑大火死者增至128人仍有約200人情況不明，官方確認8座大廈火警鐘不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 9 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 1 天前
台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」
香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
宜蘭變身秋冬仙境 金色山毛櫸、漸層色落羽松！6條紅葉散步路線太療癒
宜蘭秋冬美景全面爆發，山林間像灑上溫柔濾鏡！金黃山毛櫸、橘紅落羽松輪番上陣，把整座城市妝點成浪漫仙境。今年特別精選 6 條人氣紅葉散步路線，從湖畔倒影到山谷步道，一步一景美得像明信片。無論是想來場靜心森呼吸、親子漫步，或是拍出季節感滿分的旅拍照，都能找到最適合的路線。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 7 小時前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機
[NOWnews今日新聞]桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
依賴科技！77%台人用AI規劃旅行
[NOWnews今日新聞]數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢，包含規劃工具「以AI為先」，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫。本次「2026旅遊展望」顯示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 5 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前