阿里山山椒魚 藏身雲霧森林

在大阿里山區的雲霧森林裡，住著對環境「超級挑剔」的小小居民，不僅擁有山中「微笑精靈」頭銜，還是中高海拔森林健康與否的重要指標，牠就是被列為陸域保育類野生動物名錄第二級的「阿里山山椒魚」。

山椒魚又稱「小鯢」，生活在地球的歷史比人類還久，但人們認識卻相當稀少，分類上為兩生綱有尾目小鯢科小鯢屬。

阿里山山椒魚發現距今逾百年，根據最新調查，二０二四至二０二五年間於阿里山地區含姐妹潭、特富野古道等，累計記錄約二百隻次，並完成標放近百隻個體。研究顯示，春季是發現高峰，族群數量與環境濕度及溫度密切相關。

嘉義林業分署近年來陸續與台哥大、玉管處及台大實驗林管理處合作，透過簽署合作備忘錄、辦理山椒魚保育工作坊，持續培力在地夥伴一起為阿里山山椒魚的未來努力。今年嘉義高中也加入保育行列，在校訂課程「玉山學」中以阿里山山椒魚為主角。

林業分署呼籲民眾依動線在巷山林行走，不隨意跨出步道、不翻動石頭或折取植物，攜手守護山椒魚，守護生物多樣性。