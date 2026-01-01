阿里山工寮首見黑熊！海拔1129公尺處 翻冰箱開罐頭大啖雞蛋

嘉義縣阿里山鄉一處工寮被黑熊闖入，牠翻找冰箱，還打開罐頭取食、吃了雞蛋。林保署嘉義分署提供



台灣黑熊在工寮現蹤。林業及自然保育署嘉義分署今（1/1）表示，昨接獲阿里山鄉達邦村居民通報，有台灣黑熊入侵工寮翻找食物，從冰箱被開啟、食物及罐頭遭吃食等跡象研判黑熊曾入侵，這也是阿里山地區第一次發生黑熊入侵工寮正式紀錄，林保署嘉義分署立即派員勘查、架設紅外線自動相機進行監測，並發給民眾熊鈴及防熊噴霧自保。

嘉義分署指出，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的阿里山達邦部落，民眾工寮內的冰箱被開啟，食物及儲放的罐頭遭到吃食。這處工寮離林保署近年拍到黑熊點位，最近距離約3.8公里，黑熊入侵可能性大增。

嘉義分署長李定忠表示，林保署積極推動黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，會全力防範黑熊入侵帶來的人熊衝突。

李定忠指出，由於達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，社區已加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

地圖左下方紅點處，即黑熊入侵工寮地點。林保署嘉義分署提供

