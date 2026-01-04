阿里山工寮黑熊四度光臨 嘉義分署x達邦部落合作驅熊

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】林業及自然保育署嘉義分署近日於阿里山鄉達邦村啟動黑熊防範應變機制。自114年12月31日接獲安姓村民通報黑熊進入工寮後，分署立即派員現勘並展開監測，透過現地觀察及紅外線監測相機證實黑熊於115年元旦至1月3日，每日出沒工寮。嘉義分署呼籲「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納置於室內，共同維護人熊安全。

元旦至3日連三日現蹤 專家研判為成年公熊。根據現場裝設的紅外線相機紀錄，一隻臺灣黑熊於115年1月1日至3日連續三天光臨工寮，開啟冰箱、破壞儲水桶等尋食行為。經專家依影像判定，該熊身高約160公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，研判為成年公熊。推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，黑熊遂冒險進入人類活動範圍覓食。

為確保居民生命財產安全，嘉義分署第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導安姓屋主採取下列防範措施：

·不規律聲光干擾：於傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，破壞黑熊對人類領域的預期。

·物理性阻隔與預警： 由嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。

嘉義分署強調：「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內。露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。若發現黑熊，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打 24小時通報專線：0800-000-930（您您您 救山林）。嘉義分署表示，臺灣黑熊是森林生態系的重要指標，透過公私協力落實防護作為，不僅能降低民眾經濟損失，更能打造人熊和諧共處的安全環境。

圖：林業及自然保育署嘉義分署近日於阿里山鄉達邦村啟動黑熊防範應變機制。自114年12月31日接獲安姓村民通報黑熊進入工寮後，分署立即派員現勘並展開監測，透過現地觀察及紅外線監測相機證實黑熊於115年元旦至1月3日，每日出沒工寮。林業嘉義分署已展開安全機制。（記者吳瑞興翻攝）