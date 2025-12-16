阿里山日出印象音樂會 三組重磅樂團陪民眾迎新年曙光
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 嘉義報導
結合雲海美景與現場演奏的「阿里山日出印象音樂會」，是嘉義迎接新年的代表性音樂盛會，2026年元旦，嘉義縣政府預告，將以"雲上之夢"為主題，邀請到三組重磅樂團，用美好樂音，陪伴民眾迎接新年第一道曙光。
輕快悠揚樂音，充斥整個會場，這是Skyline天際線融合爵士樂團，帶來的精彩演奏。結合雲海美景與現場演奏的「阿里山日出印象音樂會」，是嘉義迎接新年的代表性音樂盛會，2026年音樂會以"雲上之夢"為主題，還特別請來橫跨金曲、金鐘、金馬舞台的三金藝人高蕾雅來擔任主持。嘉義縣長翁章梁vs.主持人高蕾雅：「多多宣傳我們嘉義好不好，多多宣傳阿里山好不好，一定一定盡我的能力，是你那天也要穿這樣嗎，沒有因為會很冷，對會很冷，今天很優雅對不對，有可能到那邊是5度6度，如果寒流來，可能零下1度到2度。」不只多才多藝的主持人是亮點，還融合爵士、搖滾、古典三大音樂風格，還邀請董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管弦樂團，陪民眾迎接2026第一道新年曙光。
2026年元旦嘉義縣政府預告，將以"雲上之夢"為主題，邀請到三組重磅樂團，陪伴民眾迎接新年第一道曙光。（圖／民視新聞）
嘉義縣長翁章梁：「是第24年所以我們每一年的元旦，都在阿里山2400公尺，跟著大家一起跨年，大概凌晨大概5點半左右，就會開始表演節目，到7點多太陽出來，在太陽出來的時候，我們會用貝多芬的快樂頌，來迎接元旦的第一天，也讓大家可以在元旦的第一天，可以許下最好的願望。」縣長預告，將用快樂又輕快的音樂，陪民眾迎接元旦的第一天，也邀請民眾一起前往阿里山 祝山觀日平台，體驗絕美的雲端音樂饗宴。
