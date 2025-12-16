阿里山日出印象 招五感體驗員

邁入第24年，嘉義縣元旦盛事「2026阿里山日出印象音樂會」即將登場，在海拔2400公尺高山上舉辦迎曙光雲端音樂饗宴，以「雲上之夢」為主題，融合爵士、搖滾、古典三大風格表演迎接日出，嘉縣文化觀光局特別推出「五感體驗員」全國招募計畫，鼓勵民眾分享嘉義旅遊經驗，或觀看影片、指定想去景點，就能參加抽獎。

阿里山日出印象音樂會是台灣經典追日出活動之一，民國115年元旦當天清晨5點半將在祝山觀日平台登場，演出陣容包括董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團，橫跨金曲、金鐘、金馬舞台的三金女聲高蕾雅將擔任主持人，樂團表演從黑暗陪伴大家到陽光露臉，並以經典名曲，貝多芬歡樂頌迎接曙光。

文觀局今年也推出「五感體驗員」招募計畫，鼓勵民眾分享試聽、試走、試吃、試玩、試睡的體驗，參與方式有兩種，一是請民眾把自己在嘉義、阿里山的旅遊經驗以「示範員」角度分享在「慢遊嘉義」FB粉絲專頁，或是上網觀看文觀局拍攝的旅遊影片後，再截取畫面，並留言告知小編想去哪裡玩。

文觀局說，只要完成指定任務，就有機會獲得限量「阿里山英迪格酒店住宿券」，另加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，還有機會獲得「2026台灣燈會在嘉義」限量好禮及多家在地店家的限量優惠券。

縣府16日舉辦日出印象宣傳記者會，縣長翁章梁表示，阿里山日出印象音樂會明年邁入第24年，已成功建立跨年迎曙光最具代表性的品牌，不僅展現阿里山珍貴的自然風景，也讓世界看見嘉義縣在文化與觀光整合上的潛力與高度。

翁章梁誠摯邀請全台民眾放慢腳步、登上海拔最高的音樂舞台，迎接明年元旦最美好的第一道曙光，許下新年希望。