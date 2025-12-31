阿里山日出映象音樂會迎元旦曙光 交通管制提前上路

大批人車湧入阿里山，要參與日出映象音樂會，迎接2026年第一道曙光，警方提前啟動交通措施。（圖：龐清廉攝）

為迎接2026年元旦第一道曙光，嘉義縣「阿里山日出印象音樂會」將於1日清晨5點30分，在祝山觀日平台熱情舉辦。為確保活動期間交通順暢與行車安全，嘉義縣警察局竹崎分局提前一天啟動多項交通管制措施，呼籲遊客配合。（龐清廉報導）

2026阿里山日出印象音樂會以「雲上之夢」為主題，融合爵士、搖滾與古典音樂風格，邀請董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團共同演出，並由三金女聲高蕾雅主持。活動也將與「2026台灣燈會在嘉義」串聯，於現場舉行倒數啟動儀式。

由於往年阿里山日出印象音樂會總會吸引上萬遊客參與，阿里山森林遊樂區從12月31日下午起就開始湧入大批人車，為疏解車潮，嘉義縣竹崎分局規劃多項交通管制措施，並派出許多員警在主要路口進行管制和疏導。

竹崎分局表示，自行開車的民眾須行駛台18線，經阿里山森林遊樂區大門前三岔路口轉往塔塔加方向上山，並將車輛停放於路旁劃設的臨時停車格，再搭乘接駁車或步行進入園區。

遊覽車等大型車輛，僅能於大型車迴轉場下車後，駛離園區，統一停放在台18線往嘉義市方向的路旁停車位。機車則一律禁止進入園區，需停放於阿里山森林遊樂區大門前的機車臨時停車位，再步行入園。

警方強調，所有車輛禁止任意停放於車道，並禁止在道路及停車格周邊設攤販售，以避免交通壅塞。同時貼心提醒遊客上山前，車輛務必加滿油、檢查車況，活動結束後也應充分休息再行下山，避免疲勞駕駛，發生事故。