一生必去朝聖一次，2026阿里山日出印象音樂會，將在祝山觀日平台演出，一起在山的高處，看日出、聽音樂、品風景，讓「雲上之夢」成為2026年最美開場。除了音樂會，來到阿里山還能感受鄒族文化享美食以及DIY體驗，透過新聞帶您去看看。

阿里山日出音樂會迎接2026 雲海日出伴隨美妙樂章

阿里山日出音樂會迎接2026 雲海日出伴隨美妙樂章（圖／民視新聞）

優美樂聲從阿里山祝山觀日平台流瀉而出，這是被稱為一生必去朝聖一次的阿里山日出印象音樂會，要繼續帶著所有人迎接2026年第一道曙光。來到阿里山除了音樂會，還好吃也好好玩。喜歡運動的，能到二延平步道走走，綠意盎然的景觀，幸運點還能看到雲海，彷彿置身仙境。遊客說第一次看到的時候哇這麼美，而且我們那天去是雲霧繚繞。也有年輕遊客表示我覺得還不錯這步道很健康。

阿里山日出音樂會迎接2026 雲海日出伴隨美妙樂章

阿里山日出音樂會迎接2026 雲海日出伴隨美妙樂章（圖／民視新聞）

喜歡體驗活動的，感受鄒族文化，除了欣賞傳統歌舞，還能一起舞動。也有咖啡體驗，老師手把手教學，從嗅聞開始找出喜歡的味道，還教您手沖咖啡，就希望把阿里山的好咖啡，讓更多人知道。咖啡廳業者范書易說全世界咖啡產區這麼多，但是只有台灣的這個產區是，大家是可以非常容易到達，而且是非常安全。豬肉、香腸放在大烤盤上烤，來到阿里山，鄒族烤肉加上一整桌的風味餐，光看就讓人食指大動。這次還推阿里山旅遊特攻計畫，誠徵試玩員和旅遊示範員，有機會能入住有濃濃阿里山風格，能在無邊際水池邊拍美照的國際精品酒店。國際精品酒店客務經理潘畇諾表示我們是結合森林雲海結合鐵道文化，結合阿里山文化結合原住民文化。阿里山日出印象音樂會，是國內最知名的新年觀日出活動盛典之一，元旦清晨，用溫暖音樂和曙光，帶著大家喜迎2026。

