▲阿里山春節疏運全面啟動，免費接駁、單向管制與門票優惠陪民眾安心走春。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】交通部觀光署阿里山國家風景區管理處因應115年春節9天連續假期，預期大阿里山地區將湧入大量走春旅遊人潮，特別規劃推出「免費接駁、單向管制、門票優惠」三大交通疏運措施，並建置「春節連假疏導專頁」，整合各機關交通資訊，協助遊客避開車潮、輕鬆暢遊阿里山。

阿里山管理處表示，已於官方網站提供「115年阿里山連續假期交通疏導路網圖」摺頁與海報供民眾下載參考，並將透過中華電信區域廣播簡訊，在重要公路節點即時提醒遊客路況資訊，同時請用路人留意道路沿線電子資訊看板（CMS）發布的最新交通訊息。春節連假期間，各遊客中心除除夕休館外，每日8時30分至17時30分皆安排專人提供諮詢服務，確保旅客在阿里山旅遊期間享有安全、友善且便利的服務品質。

針對停車空間有限、春節期間人潮集中的奮起湖與阿里山森林遊樂區，管理處規劃兩大熱門路線免費接駁服務。其中，「石棹－奮起湖線」自115年2月17日至2月21日，每日上午9時至下午5時，於石棹（台18線61公里樂野服務區旁）與奮起湖第三停車場之間雙向對開；另「森林遊樂區線」則於115年2月14日至2月22日，每日上午8時至下午6時，於台18線89K至95K間設置10個接駁點，方便遊客轉乘進入園區。

為有效紓解交通壅塞並避免回堵情形，管理處也將於2月17日至2月21日實施交通管制措施，石棹至奮起湖路段採取單向行車管制，小型車輛去程須由台18線63.5公里處經頂石棹輔助道路前往奮起湖，回程則一律改走縣道169線銜接台18線。此外，近年深受遊客喜愛的觀音瀑布園區，溪心寮至園區路段將禁止四輪以上動力車輛進入，管理處建議遊客可搭乘嘉義縣公車7312或7313路線至溪心寮站下車，再步行進入園區，兼顧安全與生態保育。

為鼓勵民眾以低碳方式旅遊、分散熱門景點人潮，太平雲梯於春節期間同步推出門票優惠措施，凡搭乘梅山往太平公車的旅客，下車後向司機索取乘車證明單，即可於售票窗口購票，享有太平雲梯全票8折優惠。管理處也推薦民眾走訪人潮較少的「新春秘境路線」，建議由國道三號中埔交流道下，轉接台18線再接台3線前往茶山部落，深入體驗原住民文化與山林秘境，感受不同於熱門景點的靜謐新春假期。

阿里山管理處提醒，春節期間山區天候多變，請遊客行前多加留意即時交通與氣象資訊，妥善規劃行程。如有旅遊或交通相關問題，可撥打免付費服務專線0800-026-3567，或洽詢觸口遊客中心05-2593900、文峰遊客中心05-2617212、里佳資訊站05-2511906。