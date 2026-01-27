阿里山最強新開幕民宿！璦勒芬莊園一泊二食，躺床看日出、頂樓無邊際泳池
璦勒芬莊園民宿是一間結合自然景觀與質感設計的全新開幕嘉義山景住宿，地處隙頂地區，海拔約 1250 公尺，周邊被茶園、山稜與溪谷環繞，視野相當開闊。
因璦勒芬莊園民宿正對隙頂的重要精神地標「象山」，絕佳的地理位置，讓入住璦勒芬莊園民宿可以說是「住進風景裡」，每間房都能坐擁美景，從清晨日出、午後雲霧到夜晚星空，每一段時間都有不同的山林風光，頂樓還有超級夢幻的無邊際泳池，感受到遠離城市的悠閒愜意，滿滿渡假氛圍～
而且璦勒芬莊園不止有美景，房間的所有設施備品都非常講究，OASIS 瞬熱製冷濾淨飲水機、Marshall 藍牙喇叭、Dyson 吹風機…，超級享受的呀~
▼璦勒芬莊園民宿地址是「嘉義縣番路鄉公田村隙頂7號」，位於阿里山公路台 18 線 55.3K 附近，隱身於茶園與山嵐之中，沒有過度商業化的喧囂，取而代之的是高海拔山區特有的靜謐氛圍。質感獨棟建築每間房都採用大片落地窗，坐躺房間就能輕鬆欣賞日出美景~
▼璦勒芬莊園民宿正對隙頂地標「象山」，天氣晴朗時，還能遠望玉山群峰，早晨不必舟車勞頓，只需從窗外看出去或到頂樓泳池邊，就能看見金光灑在山巒與茶園上，超棒的~
▼璦勒芬莊園民宿大廳簡約、沉穩，沒有華麗裝飾，讓人一踏進來就感到放鬆。有電梯、樓梯可以上下樓，不用辛苦提行李爬樓梯。
頂樓餐廳
▼頂樓餐廳是璦勒芬莊園的亮點之一，不僅是用餐空間，旁邊看出去更是一處景觀平台與無邊際泳池。餐廳視野遼闊，能將象山與層層山巒盡收眼底。
無邊際泳池
▼無邊際戲水池視覺上與遠方山景自然銜接，彷彿水面延伸至山谷之中，坐在泳池或站在池畔遠眺，山影倒映在水中，是民宿必拍的打卡熱點。
▼無論是清晨第一道日光，還是傍晚餘暉染紅山巒，每個時間點都能看見不同層次的風景。冬季泳池每日定時加溫，水溫最高可達約 30 度，隔日早晨仍保有約 25 度的溫暖水感，冬天也能安心享受泳池時光。
休閒空間
▼餐廳旁設置了小型交誼廳，最貼心的是備有兩台頂級按摩座椅，躺在按摩椅上邊按摩遠眺美景實在太享受了
▼民宿很貼心還備有洗衣機，連住多天也不怕衣服不夠穿XD
璦勒芬莊園民宿總共有：8 間雙人房 + 2 間四人房，雙人房有：單張雙人床、兩張單人床、和室房等不同房型。
四人房
▼我們這次入住的是三樓四人房，空間相當寬敞還有兩個洗手檯。一進門左側是「開放式衣架、全身鏡、行李架」，接下來的房間格局「獨立廁所」➜「洗手檯+浴室」➜「臥室」
▼臥房有兩張超大的雙人床+沙發+辦公桌，整面落地窗將山巒美景引入室內，白天自然光灑落，坐在房內就像被群山包圍；而書桌後方的窗景則是療癒的茶園景色，採光很好呀~
▼雖然因四人房的臥房在轉角，視野會被大樹稍稍擋住沒辦法看日出，不過綠意環繞滿滿大自然的氛圍很放鬆，還有液晶電視與 Marshall 藍牙喇叭，夜晚我們就在房間聽音樂、放鬆小酌，超讚的~
▼房間內不但有小冰箱，還有 OASIS 瞬熱製冷濾淨飲水機，想喝冷水熱水都方便。還提供了多種零食飲品，房客通通免費享用，就連礦泉水都是 evil 礦泉水太高~~級了吧！
▼衛浴空間同樣讓人驚喜，廁所與浴室皆設有暖風設備，即使在山區冬天使用也很舒適。浴室內除了淋浴區，還有一座可欣賞山景與日出的石砌浴缸，清晨泡在熱水中看著山巒與天光變化也是種享受。
▼沐浴用品有提供：沐浴乳、洗髮乳、護髮乳、洗手乳、護膚乳。對了！吹風機竟然是 Dyson 很頂級呀~
▼獨立廁所有免治馬桶和洗手檯，和浴室乾溼分離方便使用。
▼我有參觀二樓的四人房，空間設施大同小異，只是臥房佈局不太一樣，放圖供參。
雙人房 / 雙人床
▼璦勒芬莊園民宿每間房的臥房與浴室都有美景超級夢幻，雙人床很適合情侶或夫妻入住，能在安靜的山林中好好休息。
▼浴室整體以深灰色石材牆面為主調，搭配純白浴缸、日式吊燈，映襯著層層山巒美景，好浪漫呀~
雙人房 / 單人床x2+和室
▼這間雙人房除了臥房、浴室、廁所外還多了一個可以欣賞美景的和室區，早上不需要離開溫暖的室內，只要移動到和室區，就能在第一時間迎接從玉山群峰躍出的晨曦，午後時分坐在這裡品茗、閱讀也很棒呀~
▼浴缸旁就是一整面的落地大窗，無遮蔽的視野讓你在泡澡時，感覺彷彿置身於山林之中，好放鬆呀~
下午茶、早餐
▼璦勒芬莊園民宿住宿提供一泊二食「下午茶+早餐」，餐點內容每次來不一樣相同，會依季節、入住人數調整，聽說以後可能還會有窯烤披薩喔好期待！我們這次到訪的下午茶是精緻蛋糕水果盤。
▼還有起司堅果+紅酒可以搭配，想吃什麼自己來~
(酒後不開車，安全有保障)
▼「飲品自助區」無論是下午茶或早餐都可以享用。
【冷飲】冰箱內準備了知名品牌的啤酒、汽水、果汁、牛奶、養樂多、豆漿、優格…罐裝飲品；
(酒後不開車，安全有保障)
【熱飲】則配置了頂級的「全自動咖啡機」與「專業沖茶機」，好喝的「阿里山咖啡」與「生力農場招牌茶飲」都是無限量供應。
▼早餐出現第一次看到的「自動煎蛋機」，可以設定自己喜歡熟度好酷~
▼早餐中式的清粥小菜與西式的烤麵包通通有，吐司都是手工製作的鬆軟好口感，還出現限量的茶香吐司我很愛呀~
▼其他菜色也很精緻，從開胃清爽的輕食沙拉、火腿與冷盤、現做的法式蛋煎吐司，到現炒青菜與多種炸物，搭配當季鮮甜水果，吃得很滿足啊~
整體來說，璦勒芬莊園民宿最讓人驚艷的，就是每間房都能欣賞日出的遼闊山景視野，再加上必拍的無邊際泳池，隨手一拍都是風景大片。更加分的是，這裡不只有美景，房內的設備與備品也相當講究，像是： OASIS 瞬熱製冷濾淨飲水機、Marshall 藍牙喇叭、Dyson 吹風機等，每一個細節都很用心，住起來真的超級享受呀～
【璦勒芬莊園民宿】
電話：0920 249 108
地址：602038嘉義縣番路鄉公田村隙頂7號
璦勒芬莊園民宿官方網站
璦勒芬莊園民宿 FB 粉絲頁
文章來源：涼子是也
