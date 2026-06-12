阿里山林鐵全線 明6/13日起恢復正營運

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(觀傳媒雲嘉南新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義地區連日豪大雨，造成阿里山林鐵本線27K+460（獨立山路段）及47K+370（奮起湖至多林路段）2處土石崩落、軌道損壞。林鐵及文資處冒雨動員機具及人員上山搶修，已於今（12）日下午3點，完成土石清理及軌道修復作業，明13日即可正常行駛，恢復營運。

峰面及西南氣流，對嘉義山區帶來豪大雨，造成阿里山林鐵本線獨立山段與奮起湖段嚴重土石崩落及軌道受損。經林鐵及文資處冒雨緊急派員，並動員怪手等機具上山搶修，在今天下午3點完成全線修復作業。

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林鐵沿線受大雨影響土石崩落、軌道受損，經派員搶修完成， 6月13日起恢復正常營運。（圖/林鐵文文資處提供）

林鐵及文資處周恆凱副處長今天下午表示，阿里山林鐵因為連日降雨，造成沿線兩處土石崩落，已經今天下午三時完成土石清理及軌道修復作業，阿里山林鐵本線嘉義-阿里山之間，6月13日起恢復正常營運；阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木三條支線已自6月11日正常營運。